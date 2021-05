Love, Death & Robots arrive ce week-end – Voici comment le regarder

Amour, mort et robots, la série animée de science -fiction Netflix pour adultes, revient pour la saison 2 (ou « volume 2 » si vous êtes un superfan) ce week-end et nous voyons une frénésie dans votre futur proche.

Décrivant la première saison, sortie en 2019, Netflix a déclaré: « Des créatures terrifiantes, des surprises méchantes et une comédie noire convergent dans cette anthologie NSFW d’histoires animées présentées par Tim Miller et David Fincher. »

Il a été créé par le réalisateur et artiste d’effets visuels primé aux Oscars, Tim Miller, qui nous a apporté des succès tels que Dead Pool et Terminator: destin sombre.

Avec autant de scénarios différents, la série a une grande distribution. Les membres de la distribution n’apparaissent pas dans chaque épisode et ils jouent souvent plus d’un personnage.

La saison 1 mettait en vedette Scott Whyte (Ghost in the Shell), Nolan North (Pretty Little Liars) et Matthew Yang King (Riverdale) et on espère qu’ils reviendront dans la deuxième saison.