Love & Death: première heure du prochain épisode sur HBO Max

La série, mettant en vedette Elizabeth Olsen, est devenue l’un des succès les plus récents sur HBO Max



©IMDBLa série met en vedette Elizabeth Olsen

« Tous les rêves n’ont pas une fin heureuse » est la prémisse à partir de laquelle Aimer la mortl’une des plus récentes premières de HBO Max qui a été un succès et qui met en vedette Elizabeth Olsen (WandaVision).

Aimer la mort C’est un drame produit par David E. Kelley qui suit l’histoire de Candy et Pat Montgomery, ainsi que Betty et Allan Gore.deux couples religieux qui profitent de leur vie au Texas jusqu’à ce qu’une liaison se termine en tragédie.

Pour l’instant, quatre épisodes sont sortis, on vous dit donc quand et à quelle heure arrivera l’épisode 5 de la série basé sur des faits réels et que s’est inspiré le livre Preuve d’amour : une histoire vraie de passion et de mort en banlieuepar Jim Atkinson et John Bloom.

Chapitre 5 de Aimer la mort À venir sur HBO Max le 11 mai. Le temps dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Pour Mexique, Nicaragua, Costa Rica et El Salvador est à 20h00; dans Colombie, Pérou et Equateur, à 21h00; Venezuela, Bolivie et Porto Rico, à 22h00 m.; et en Argentine, Brésil et Chili, à 23h00

Quand tous les épisodes de la série sont-ils diffusés ? De nouveaux chapitres arrivent le jeudi de chaque semaine, donc l’épisode 6 arrivera le 18 mai et le 7, qui est le dernier, sortira le 25 mai.

