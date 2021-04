‘Love and Monsters’: un grand hommage au cinéma d’aventure (Critique)

Actuellement, il est difficile de trouver un film qui parvienne à remplir la fonction de divertir sans avoir à entrer dans le prétexte «d’analyser» ou de «réinventer» le genre qu’il aborde. Le cinéma d’aventure a été en proie à des redémarrages, des adaptations ou des suites dans des sagas sans fin qui submergent le spectateur avec peu de connaissances ou qui cherche quelque chose de simple pour se divertir pendant un certain temps. Et « Love and Monsters » est juste cela.

Avec son deuxième long métrage, réalisé avec un budget modeste malgré la maîtrise de ses effets visuels, Michael Matthews a présenté un type de film très difficile à trouver aujourd’hui: une aventure divertissante avec des personnages attachants, facile à jouer. Digérer et respectez l’intelligence de vos téléspectateurs.

« Love and Monsters » maintient une prémisse simple qui pour beaucoup pourrait friser le ridicule, mais qui fait finalement partie de son charme, présentant un monde dans lequel l’humanité a réussi à se débarrasser d’un astéroïde avec des bombes nucléaires, mais le toxique reste faune de la planète, transformant la plupart des animaux en créatures gigantesques, féroces et dangereuses.

Dylan O’Brien joue Joel, un jeune homme introverti qui depuis sept ans, après la catastrophe, a vécu comme la plupart des survivants dans un bunker dans lequel il s’avère être le seul sans partenaire sentimental, ayant des conversations occasionnelles avec son petite amie Aimee (Jessica Henwick) via la radio militaire.

Malgré son énorme peur des créatures extérieures, Joel décide de se lancer dans un voyage dans la colonie de sa bien-aimée afin d’alimenter leur relation, où il rencontre un groupe d’alliés inhabituel: un chien rusé nommé Boy et un couple de survivants (Michael Rooker et Ariana Greenblatt) qui vous apprendra tout ce que vous devez savoir pour éviter de mourir à l’étranger.

Ces deux derniers paragraphes sont le moteur complet de votre script, et curieusement, c’est plus que suffisant. « Love and Monsters » n’a pas besoin de gros rebondissements ou de réflexions « profondes » sur l’état actuel de l’humanité pour remplir sa fonction de divertissement, même si l’on peut dire en sa faveur que s’il présente des opportunités de présenter des moments simplement émouvants, nous Ils aident à comprendre leurs personnages, en particulier ceux d’O’Brien, qui est le centre narratif de l’histoire.

Paramount Pictures a entrepris cette curieuse expérience narrative avec le modeste montant de 30 millions de dollars de budget avec l’intention de le sortir en salles, prévoit de le sortir dans les salles jusqu’à ce que la pandémie oblige ses producteurs à l’envoyer directement aux services de location numérique.jusqu’à Netflix est venu l’acheter, le transformant en une sorte de bande moderne « série b », ce qui est assez curieux.

Et est-ce que le film réalisé par Matthews, à l’exception de la présence de Shawn Levy (réalisateur de la trilogie « Night at the Museum ») n’a pas de grands noms en charge de son scénario ou même parmi les acteurs qui apparaissent à l’écran, faisant confiance exclusivement dans l’imagination et l’ingéniosité de ses cinéastes qui a réussi à obtenir une nomination aux prochains Oscars dans la catégorie des «Meilleurs effets visuels».

Le résultat final présente un film que les studios n’étaient plus intéressés à faire, évoquant un sentiment similaire à ce qui pourrait résulter si nous combinions Spielberg de «Hook», «Predator» (l’original) avec un peu de la section visuelle de «The Chose »et la fraîcheur du premier opus de« Zombieland ».

Il est clair que « Love and Monsters » est une proposition qui méritait l’opportunité d’être vue sur grand écran, mais son arrivée en streaming la rend accessible à un public en dehors de ce type de production grâce à sa permanence dans les tendances Netflix. Un film qui, malgré les influences susmentionnées, parvient à se sentir frais et original, ce qui est rare aujourd’hui.