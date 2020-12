Love and Monsters arrive en 4K UHD le mois prochain

Paramount a annoncé les détails de la version physique pour Amour et monstres, apportant des fonctionnalités bonus et 4K au film incroyablement amusant.

J’AI AIMÉ Amour et monstres. Je pense que je l’ai clairement expliqué dans ma critique lorsque le film est sorti en VOD en octobre dernier. Cela apporte beaucoup de cœur, d’humour et d’action de monstre solide. Si vous l’avez manqué ou si vous aimez simplement ajouter à votre collection de médias physiques, vous pourrez récupérer le 4K Ultra HD / Blu-Ray sur 5 janvier 2021.

SYNOPSIS | Sept ans après le Monsterpocalypse, Joel Dawson (Dylan O’Brien), avec le reste de l’humanité, vit sous terre depuis que des créatures géantes ont pris le contrôle de la terre. Après avoir renoué par radio avec sa petite amie du lycée Aimee (Jessica Henwick), qui est maintenant à 130 km dans une colonie côtière, Joel recommence à tomber amoureux d’elle. Alors que Joel se rend compte qu’il n’y a plus rien pour lui sous terre, il décide de s’aventurer à Aimée, malgré tous les monstres dangereux qui se dressent sur son chemin. Cette aventure amusante et pleine d’action met également en vedette Dan Ewing, Michael Rooker et Ariana Greenblatt.

Le Blu-ray comprend le contenu bonus suivant:

•Scènes supprimées

• Bas de la chaîne alimentaire: le casting de l’amour et des monstres

• C’est le monde d’un monstre: créer un paysage post-apocalyptique