LOVE ALARM SEASON 2: Connaître les informations sur la date de sortie, le casting et l’intrigue

Netflix, la plateforme la plus importante et la plus populaire pour voir des séries télévisées et des films, a décidé de plonger en produisant des séries.

LOVE ALARM SEASON 2: Informations de base

Une émission de télévision romantique, Love Alarm dirigée par Lee Na est basée sur Webtoon de Chon Kye Young. Pour étonner ses fans, la série est de retour avec sa toute nouvelle année, Enjoy Alarm Season Two.

Le récit tourne autour de trois personnages, qui appartiennent à la durée de vie du groupe d’âge. L’émission regarde le lancement d’un nouveau type de programme appelé «Love Alarm», qui informe ses utilisateurs sur leurs âmes sœurs amoureuses.

Le programme représente le partenaire du consommateur à l’intérieur des 10 m du consommateur.

Eh bien, c’est une merveilleuse notion de la série, d’apporter la série, qui peut attirer le nombre de publics sur les programmes.

Mise à jour de la version LOVE ALARM SEASON 2

La série a attiré ses amoureux en créant une magnifique année Love Alarm; maintenant tout le monde attend la saison deux.

Comme on le voit tout au long du lancement de la première année, qui comprenait huit épisodes magnifiques, on pourrait supposer que la deuxième année, peut capturer sa date de lancement sous peu et que le public peut se gaver directement sur Netflix.

Tout au long du lancement de The Love Season 1, la série devait avoir changé de sa toute première date de lancement à une autre en août 2019, il est aujourd’hui temps pour de nombreux fans d’attendre le début de la nouvelle année qui pourrait avoir sa date de lancement sous peu ou obtenir reporté en raison de la pandémie de virus Corona.

LOVE ALARM SAISON 2. 22 AOÛT ❤️ pic.twitter.com/vE8OELkncn – Tout sur le coréen🍒💞 (@ AllAboutKorean7) 1 août 2020

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂