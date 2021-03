« Love Alarm » Saison 3: tout sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Bien que dans la deuxième saison de « Alarme d’amourJojo a déjà choisi entre Lee Hye Yeong et Hwang Sun Oh, les fans de la série sud-coréenne Netflix aimeraient voir plus de cette histoire, mais pour le moment la plateforme de streaming n’a pas confirmé un nouveau lot d’épisodes.

PLUS D’INFORMATIONS: Que s’est-il passé à la fin de «Love Alarm 2» et qu’est-ce que cela signifie pour la saison 3?

Cependant, contrairement à la saison précédente, cette fois, la deuxième tranche se termine sur une note concluante et ne laisse aucune fin. De plus, il a la même fin que le webtoon de Chon Kye-young, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de matériel original à adapter.

La deuxième saison de « Alarme d’amourIl a actuellement une note de 7,4 / 10 sur IMDb, ce qui en fait un succès. Mais pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public.

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 3 DE «LOVE ALARM»?

Après avoir aidé la police à arrêter le meurtrier de Alarme d’amour, Jojo révèle qu’elle est l’auteur de «Le monde qui sonne» et partage avec le monde l’événement traumatisant qu’elle a vécu. Plus tard, il parle à Sun-oh et bien qu’il admette qu’il regrette d’avoir installé le bouclier, il pense qu’il le referait pour avoir des options. Il dit au revoir et part.

Finalement, Jojo choisit Hye-yeong, lui dit qu’il l’aime, et le couple s’embrasse. De plus, Dok-gu lui donne les informations que le bouclier cachait, mais quand ils essaient de le vérifier, cela ne fonctionne pas, alors ils sortent pour trouver quelque chose à manger. Pendant qu’ils sont sortis, la bande indique toutes Love alarme par Hye-yeong.

La troisième saison pourrait continuer cette histoire d’une certaine manière, peut-être qu’elle montrera comment Hye-yeong et Sun-oh redeviennent amis, ou ce qui se passe avec la relation de ce dernier avec Yuk-jo. Il pourrait même se concentrer sur Duk-gu et Gul-mi, qui se sont rencontrés à la fin de la saison et ont montré une nouvelle application qui révèle si une personne dit la vérité ou ment.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE «LOVE ALARM»

La troisième saison de « Alarme d’amour»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE «LOVE ALARM 3»

Si une troisième saison de « Alarme d’amourCe sont les acteurs qui pourraient apparaître dans les nouveaux épisodes.

Kim So Hyun joue Kim Jo-jo

Song Kang est Hwang Sun-oh

Jung Ga-ram joue Lee Hee-young

Lee Jae-eung joue Cheong Duk-gu

Go Min-si joue Park Gul-mi

Ki Do-hoon joue Brian Cheon

QUAND LA SORTIE «LOVE ALARM» DE LA SAISON 3?

La troisième saison de « Alarme d’amour« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux chapitres arriveront sur la plate-forme de streaming en 2022.