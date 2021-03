Love Alarm Saison 3 Drame coréen libérant les possibilités et le statut de renouvellement

Après ce cliffhanger fou à la fin de la saison 1 de Love Alarm, les fans ont dû passer par la longue attente insupportable de la saison 2. Maintenant, l’attente est terminée, le 12 mars, Love Alarms Saison 2 a été diffusée avec seulement 6 épisodes! C’était le moment que les fans attendaient, pour enfin voir qui choisit Jojo. Par rapport à la saison 1, la saison 2 a eu une fin parfaitement complète, une saison 3 est-elle même possible?

Compte tenu du fait que les couples latéraux ont des fins assez ouvertes et que la source originale est encore incomplète, il y a une énorme chance de renouvellement! De plus, le casting est non seulement incroyablement populaire, mais aussi les fangirls veulent vraiment voir Sun avoir une fin heureuse et pourquoi pas le garçon a beaucoup souffert. Voyons à quoi peut-on s’attendre d’une probable Love Alarm Season 3?

Saison 1: Là où tout a commencé

Après le webtoon, la saison 1 a commencé comme une simple romance de lycée avec une touche technologique. Pour savoir qui vous aime, tout ce qui doit arriver, c’est que l’application d’alarme d’amour sonne. Bien que cet amour simple devienne d’autant plus complexe que Jojo a à la fois Sun et Hye sonner l’alarme!

L’intrigue tourne autour de l’importance et des conséquences de l’utilisation de l’alarme d’amour. La romance au lycée et l’immaturité qui la suit avec le chagrin. Le thème sous-jacent semble avoir été ce qu’est l’amour.

Est-ce quelque chose d’assez superficiel pour être jugé par une application ou quelque chose qui vient de l’intérieur? Une telle application peut-elle aider à trouver l’amour ou causer plus de problèmes. La fin fait allusion à ce dernier.

Saison 2: Le pont

Cette saison a commencé par une avance rapide de quatre ans à partir de la chronologie S1. Divulguer le fait que Jojo a choisi Hye plutôt que Sun parmi l’énorme cliffhanger de S1. Nous avons pu voir le développement progressif de chaque personnage, des enfants aux adultes.

Des adolescents frappés d’amour aux adultes mûrs qui comprennent ce qu’est l’amour et qu’il ne peut pas être forcé. Cela a été suivi par les révélations intenses de ce qu’était le bouclier et comment c’était une triche à l’alarme.

L’angoisse, la colère, l’incrédulité et l’acceptation ultérieure sont ce qui a suivi. Nous avons pu vivre des montagnes russes d’émotions en seulement 6 épisodes et ce fut une course incroyable. Cette saison a prouvé que l’amour est une question de communication et de confiance, une croyance et non des sentiments superficiels qui pourraient être jugés par une application.

Se terminant par une fin heureuse pour Jojo & Hye, cimentant que le véritable amour bat tout.

Lire aussi: Love Alarm Saison 2

Saison 3: Que pourrait-il être en magasin?

L’histoire d’amour de Jojo se termine enfin et elle se retrouve avec son amie d’enfance Hye-Yeong. Même si le webtoon ne s’est pas terminé, le même résultat y a été affiché. Il est prudent de supposer que dans la saison 3, les prospects auraient probablement le moins de temps d’écran principalement dédié à leurs moments heureux.

La saison 3 pourrait plutôt approfondir la relation entre Gul-mi et Duk-Gu. Toute leur histoire est très complexe et légèrement toxique. Avec la façon dont Gul-mi a été matérialiste, il est difficile de croire qu’une fin positive attend. La saison 2 a changé le ton de l’histoire vers celui de l’acceptation de soi avant les autres. Ce serait donc formidable de voir Duk-Gu prendre confiance en lui et peut-être quitter Gul-mi? La saison 3 pourrait être une suite plus axée sur les personnages que jamais.

De plus, ce serait formidable de voir Gul-mi agir un peu plus mature et au lieu de gagner en popularité grâce au travail des autres par elle-même. Sur une note similaire, qu’en est-il de Sun-Ho et Yuk-Jo? Yuk a été dépeinte comme une femme brillante et jolie qui était vraiment amoureuse de Sun. Bien qu’en raison de ses affaires inachevées avec Jojo, elle a beaucoup souffert. La saison 2 avec beaucoup de problèmes pour Sun et Yuk mais les deux semblaient avoir beaucoup appris maintenant.

Yuk a failli abandonner à la fin de S2 tandis que Sun réalisait à quel point il avait été insensible envers elle. La saison 3 pourrait être le début de leur nouvel amour et d’une relation saine et mature.

La saison 3 pourrait également être une nouvelle mise à jour de l’application ou des problèmes soulevés en raison de la fin de la mise à jour 2.0. Avec les ravages causés par les décès liés à l’application, sa popularité a sûrement pris un coup, alors peut-être que Brian aurait quelque chose dans ses manches?

Le fait est que même avec les principales pistes hors de l’image, Love Alarm Season 3 a encore beaucoup de contenu à couvrir. Espérons qu’avec sa grande base de fans Season 3 deviendra une réalité.

Vous pouvez diffuser Love Alarm (saisons 1 et 2) sur NETFLIX. Très probablement, Love Alarm Season 3 sera disponible en streaming sur la même plate-forme.

Commentaires finaux

La saison 1 était une romance typique avec l’élément d’application extraordinaire. Qui aurait pu imaginer une application qui montre qui vous aimez?

Mais tout ne se termine pas bien, même si les sentiments sont véhiculés, c’est ce qu’est la réalité amère. Et cela a été prouvé car cette application n’était qu’une autre chose superficielle dans un monde déjà matérialiste.

Le véritable amour n’est pas si simple et la saison 2 l’a expliqué en montrant le côté mature. De plus, ils ont traité des répercussions des problèmes non surveillés de la saison 1. Cela a déjà amélioré la qualité de l’intrigue, montrant comment il faut faire confiance à sa propre décision et à ses sentiments!

Maintenant, pour en faire le spectacle le plus parfait avec les valeurs fondamentales de l’amour de soi et des relations saines fondées sur la confiance, Love Alarm Season 3 doit continuer son bon travail. Cela est possible en rendant le spectacle encore plus axé sur les personnages et en laissant les personnages secondaires se développer.

Love Alarm Saison 3 Date de sortie

Le décalage horaire entre la sortie de S1 et S2 était de presque un an, donc Love Alarm Season 3 peut être spéculé à publier d’ici janvier 2022.

Espérons entendre la bonne nouvelle du renouvellement de la saison 3 prochainement et attendons au moins un couple heureux de plus!

Lire aussi: Pourquoi Love Alarm est un must