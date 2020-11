Love Alarm Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et toute la mise à jour actuelle !!

Les amateurs de séries sud-coréennes sont heureux d’apprendre que Love Alarm a été renouvelé pour la saison deux en octobre de cette saison. Les fans sont également heureux car le renouvellement après une saison n’est pas courant pour la majeure partie de la série coréenne.

Love Alarm Saison 2 Date de sortie

Les fans n’ont pas à s’inquiéter de la saison 2 de Love Alarm, car elle sortira certainement à l’avenir. Oui, en effet, sa production a été gravement affectée à la suite de la pandémie actuelle de Covid-19.

La plupart d’entre nous savons comment le coronavirus chinois de Wuhan et sa transmutation en une pandémie mondiale ont paralysé le secteur du divertissement avec une perte financière insondable. Presque tous les projets de divertissement ont été interrompus et reportés pendant une période prolongée.

Love Alarm Saison 2 Cast

Les créateurs ne sont fondamentalement pas pressés de commencer le tournage de Love Alarm Season 2 car le monde se bat durement contre le coronavirus mortel. Mais comme la situation de la Corée du Sud est actuellement sous gestion, les fans peuvent anticiper son lancement la saison prochaine.

Intrigue de la saison 2 de Love Alarm

L’intrigue de Love Alarm Season 2 se concentrera principalement sur les 3 personnages – Kim Jo-jo (joué avec Kim So-Hyun), Hwang Sun-oh (Song Kang) et Lee Hye-Yeong (Jung Ga-ram). Hwang Sun-oh et Lee Hye-Yeong sont amis depuis l’enfance. Les deux s’inscrivent dans l’application Love Alarm ‘à la recherche de l’amour. Avec une femme, Kim Jo-jo, ils se combinent tout au long du programme et tombent également amoureux d’elle, créant une rupture entre les deux garçons.

La plupart d’entre nous attendons avec impatience les dernières mises à jour liées à la production de Love Alarm Season Two. Une fois qu’ils ont redémarré le tournage, ils fourniront quelques conseils sur son propre intervalle de sortie. Les acteurs directs Kim So-Hyun, Lee Hye-Yeong et Song Kang ont été cliqués ensemble pour l’occasion. Les célébrités ont interprété leur scénario face à l’équipage il y a des mois.

