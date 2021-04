« Love Alarm »: Comment Song Kang est devenu l’acteur sud-coréen préféré de Netflix

« Alarme d’amour« dans sa première saison de Netflix s’est terminé en haleine, avec « Kim Jo-jo », interpreté par Kim So-hyun, avoir à choisir entre Hwang Sun-oh de Song kang ou alors Lee Hye-yeong de Jung Ga-ram. En dehors de cela, les personnages ont également été introduits dans une version mise à jour de l’application « Alarme d’amour », dûment nommé « Love Alarm 2.0 »

« Alarme d’amour», dans sa deuxième saison, il a lieu quatre ans après la première partie. L’histoire des personnes qui utilisent une application pour trouver l’amour se poursuivra. L’application informe les utilisateurs lorsqu’une personne se trouve dans un rayon de 10 mètres a des sentiments romantiques pour eux.

C’était sans aucun doute pour beaucoup une bonne option de série à regarder tout en regardant Netflix. Cette année, la série est revenue avec sa deuxième saison. Dirigée par Lee Na-jung, la série a un bon mélange de science-fiction et de romance qui apporte une dose d’excitation aux téléspectateurs avec chaque épisode qui a été présenté en première sur la plate-forme.

Après ce succès dans le public, l’un des phénomènes les plus pertinents pour les acteurs de « Alarme d’amour« C’était sa montée en popularité et les chances de continuer à construire sa carrière dans le milieu. Juste comme c’est arrivé à Song kang que grâce à sa participation à la série est maintenant connu comme le favori de Netflix et a réussi à obtenir une nouvelle interprétation grâce à elle.

COMMENT SONG KANG EST-IL DEVENU L’ACTEUR DU SUD DE NETFLIX?

Song Kang a gagné des fans du monde entier. (Photo: Twitter)

Song kang Interpréter le papier de Soleil-ho au « Alarme d’amour », la jeune étudiante qui tombe amoureuse de Jo-jo de Kim So-hyun quand ils sont tous les deux au lycée. Cependant, les malentendus combinés à l’angoisse des adolescents finissent par séparer les deux jusqu’à ce qu’ils grandissent pour se rencontrer à nouveau. Quoi Soleil-ho, Song kang il a impressionné le public et l’industrie.

A fait ses débuts en 2017 avec « Le menteur et son amant » dans lequel il a joué un personnage de soutien et ses rôles ultérieurs dans « L’homme qui dresse la table » Oui « Touchez votre cœur » Oui « Quand le diable appelle ton nom ». Mais c’était « Alarme d’amour » qu’est-ce qui a vraiment mis Song kang dans une impasse. Après le lancement du saison 1 de « Alarme d’amour », l’acteur a décroché le rôle principal dans un autre original par Netflix titré « Sweet Home ».

Alors que de nombreux acteurs à venir ont fait leur marque en commençant sur des émissions de réseau, Song kang a pu profiter du marché en plein essor de Netflix À sa faveur. Ni « Alarme d’amour » ni « Sweet Home » ils n’ont en fait été diffusés sur aucun des réseaux, et pourtant les deux émissions ont reçu beaucoup d’attention.

Song Kang est dans l’un des meilleurs moments de sa vie d’acteur. (Photo: Instagram)

En fait, les deux programmes sont basés sur webcomics populaire du même nom. Oui ok « Sweet Home » comme un bande dessinée avait été achevé et le programme a emprunté une voie différente, « Alarme d’amour » Cela n’a jamais fini parce que l’auteur serait tombé malade, ce qui a entraîné le téléchargement de chapitres aléatoires.

Les deux spectacles ont vraiment mis Song kang sur la carte, car les personnages étaient animés par une écriture solide. Spécialement dans « Sweet Home », dans laquelle Song kang Interpréter le papier de Cha Hyun-su. La série semble également taquiner une sortie de la saison deux, augmentant l’excitation autour de la série et de ses membres de la distribution.

Les deux séries à succès, ainsi que la deuxième partie de l’une d’elles qui vient d’être diffusée « Love Alarm », ont vraiment mis Song Kang sur la carte. (Photo: Netflix)

Suite au succès des deux émissions, elle jouera son premier rôle principal dans une émission de télévision avec « Navillera » de tvN. Au « Navillera », Song kang joue le rôle d’un danseur de ballet. Son succès avec les émissions sur le site de streaming l’a localement surnommé « Fils de Netflix ».

Parlant de son succès dans une interview citée par Le Korea Herald, Song kang Il a dit: «À chaque audition, j’essaie de montrer à la personne brute que je suis. Je pense que tout le monde a une attraction unique, alors j’ai pensé que je devrais en avoir une aussi. Je pense que le réalisateur Lee Eung-bok a senti que j’étais comme Hyun-soo de « Sweet Home » lors de l’audition et a décidé de me lancer « .

Les dernières nouvelles sur le nouveau projet de l’acteur concernent le K-Drama I Know But. (Photo: Netflix)

Puis il a ajouté: «Même si je n’ai pas encore beaucoup travaillé, c’était la première fois que mes amis me contactaient après la sortie du drame. J’ai même entendu dire que le drame était en premier lieu dans plus de 10 pays, donc je suis très heureux. « Il a également avoué avoir subi des pressions alors qu’il travaillait sur l’émission et a déclaré: «J’étais sous pression et je ressentais beaucoup de responsabilités. Même pendant le tournage, il avait des doutes. «Le personnage que j’ai construit jusqu’à présent est-il correct?

«J’ai contacté les directeurs lorsque cela s’est produit. J’écris aussi beaucoup dans mon journal et lis ce que j’ai écrit avant pour surmonter la pression et les doutes « . Il a également expliqué comment la journalisation l’avait aidé à échouer les auditions, expliquant: «J’ai attendu les résultats de nombreuses auditions finales, mais j’ai fini par échouer toutes à un moment donné. Écrire dans mon journal m’a aidé à traverser ces moments. «