« Love Alarm », aura-t-il la saison 3 sur Netflix?

La deuxième saison de « Alarme d’amour»N’est disponible que sur Netflix depuis le vendredi 12 mars 2021, mais les fans de la série basée sur la webtoon de Chon Kye-young demandent déjà un troisième opus.

Les nouveaux épisodes de fiction sud-coréenne se déroulent quatre ans après le lancement de la populaire application et continuent l’histoire du triangle amoureux entre Lee Hye Yeong, Kim Jojo et Hwang Sun Oh.

Selon la description de NetflixDésireuse de vérifier ses sentiments, Jojo est sur le point de désinstaller le bouclier et de faire remarquer à l’application, sans aucun doute, son grand amour. Sera-ce Hye Yeong ou Sun Oh? Alors, y aura-t-il une troisième saison de « Alarme d’amour« ?

« LOVE ALARM » AURA-T-IL LA SAISON 3?

Bien que le géant du streaming n’ait fait aucune annonce sur l’avenir de la série sud-coréenne, apparemment dans le dernier chapitre du deuxième opus, il est fort probable que l’histoire de Jojo et du bouclier dans son application n’obtiendra pas un nouveau lot. d’épisodes.

Contrairement à la saison précédente, cette fois « Alarme d’amour»Se termine sur une note concluante et ne laisse aucune fin. De plus, le deuxième volet a le même résultat que le webtoon, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de matériel original à adapter.

Hype s’est entretenu avec les acteurs de K-drama et leur a notamment demandé à quoi s’attendre de la fin. « Je ne sais pas, » répondit Song Kang, sans donner plus de détails. Et ils n’ont rien mentionné non plus sur une possible troisième saison.

La deuxième saison de « Alarme d’amourIl a actuellement une note de 7,4 / 10 sur IMDb, ce qui en fait un succès. Mais pour l’instant, nous n’avons qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public.

Que s’est-il passé à la fin de la deuxième saison de « Love Alarm »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 3 «LOVE ALARM» SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Alarme d’amour«Pour une troisième saison, il est fort probable que les nouveaux épisodes sortent en 2022.