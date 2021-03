« Love Alarm 2 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après que Jojo ait sonné le Alarme d’amour Sun-oh et Hee-young et se tenaient littéralement au milieu d’eux lors de l’événement annonçant la mise à jour de l’application, la deuxième saison de la série sud-coréenne Netflix montre que Jojo est parti avec Hee-young.

Alors que Sun-oh continue sa relation avec Yuk-jo sans pouvoir oublier son grand amour, Jojo continue de chercher un moyen de se débarrasser de son bouclier, retournant même à son ancienne école pour trouver des informations sur Chon Duk-gu, le créateur de l’application., mais découvre qu’il est mort.

Pendant ce temps, Gul-mi veut utiliser le profil « The Ringing World » pour entrer dans l’Insignia Club, mais son cousin ne le permet pas, alors elle demande à l’homme qui l’a arnaquée pour un contact et parvient à parler à Brian Chon, qui montre lui une carte avec l’emplacement des personnes qui l’aiment.

Dans un autre événement, Jojo parvient à parler à Brian Chon et il explique qu’il ne peut pas l’aider parce que c’est quelque chose entre elle et Chon Duk-gu, qui est parti. Sun-oh entend parler du bouclier, demande une explication, et Jojo lui assure qu’il l’a activé pour lui, mais veut l’éliminer pour Hye-yeong. Au fait, ce dernier rencontre son père en prison et après lui avoir refusé la libération conditionnelle, il reçoit un soutien émotionnel de sa petite amie.

Sun-oh n’est pas résigné à perdre Jojo dans la deuxième saison de « Love Alarm » (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 2 DE «LOVE ALARM»?

Sun-oh suit Jojo à son université et la confronte devant tous ses camarades de classe, elle quitte la salle de conférence, mais le célèbre jeune homme la suit et l’embrasse. A ce moment, Hye-yeong vérifie son téléphone et dans la fonction « les gens qui m’aimeront », Jojo disparaît. Est-ce la fin de votre relation?

Après que la vidéo avec Sun-oh soit devenue virale, Hye-yeong se bat avec son ancienne meilleure amie et Jojo reçoit un cadeau spécial d’un expéditeur inconnu: une « lance » qui permet à la bague de sonner. Alarme d’amour de la personne qu’elle choisit.

De retour à la maison, Jojo rencontre Sun-oh, qui s’excuse et blâme l’application pour tout, mais elle lui assure que c’était sa décision et qu’elle aimerait savoir qui elle aime sans l’application. Plus tard, il retrouve les photos que Hye-yeong a prises de lui au début de la deuxième saison et cela semble avoir une certaine clarté, alors il le cite et pour la première fois dit à Hye-yeong qu’il aime sonner son Alarme d’amour.

Alors que Gul-mi franchit une étape importante dans le monde numérique, Brian cherche Jojo pour discuter du bouclier, de la lance et de Duk-gu. Hye-yeong surprend la conversation et part déçu. Le lendemain, après avoir obtenu des réponses de Sun-oh, Hye-yeong dit à Jojo qu’elle connaît toute la vérité et s’éloigne d’elle sans se retourner.

Après avoir aidé la police à arrêter le meurtrier de Alarme d’amour, Jojo révèle qu’elle est l’auteur de «Le monde qui sonne» et partage avec le monde l’événement traumatisant qu’elle a vécu. Plus tard, il parle à Sun-oh et bien qu’il admette qu’il regrette d’avoir installé le bouclier, il pense qu’il le referait pour avoir des options. Il dit au revoir et part.

Finalement, Jojo choisit Hye-yeong, lui dit qu’il l’aime, et le couple s’embrasse. De plus, Dok-gu lui donne les informations que le bouclier cachait, mais quand ils essaient de le vérifier, cela ne fonctionne pas, alors ils sortent pour trouver quelque chose à manger. Pendant qu’ils sont partis, la bande répertorie toutes les fois où l’alarme d’amour de Hye-yeong a sonné.

Jojo a choisi Hye-yeong, après être retourné dans sa ville natale et avoir trié ses idées (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 POUR «ALARME D’AMOUR 3»?

Bien que Jojo ait essayé de retirer le bouclier de son application, c’était la meilleure chose qui lui soit arrivée, car cela lui permettait de prendre ses propres décisions sans l’intervention de la technologie. Contrairement à la romance avec Sun-oh, sa relation avec Hye-yeong n’est pas basée sur les indications et les prédictions de Alarme d’amour mais dans la volonté du protagoniste.

D’autre part, Chon Duk-gu demande à Brian Chon d’arrêter de mettre à jour l’application et de rester le développeur pour toujours. De plus, Duk-gu rencontre Gul-mi et teste avec elle une nouvelle application qui révèle si une personne dit la vérité ou ment. Cela signifie-t-il la possibilité d’une troisième saison?

Même si Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série sud-coréenne, apparemment dans le dernier chapitre du deuxième opus, l’histoire de Jojo ne recevra probablement pas un nouveau lot d’épisodes.

Contrairement à la saison précédente, cette fois « Alarme d’amour»Se termine sur une note concluante et ne laisse aucune fin. De plus, le deuxième volet a le même résultat que le webtoon, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de matériel original à adapter.