L’ouverture de Super Nintendo World a été retardée grâce au COVID-19, nouvelle date actuellement non confirmée

Revlon Rouge à Lèvres Super Lustrous Mat n°51 Red Rules The World 4,2g

Revlon Rouge à Lèvres Super Lustrous Mat n°51 Red Rules The World 4,2g est un rouge à lèvres à la couleur flamboyante et à la texture onctueuse. Formulé avec des pigments très fins et enrichi en vitamine E et à l'huile d'avocat, le Rouge à lèvres Revlon vous offre un sourire mat et glamour.