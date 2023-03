« L’Ours », saison 2 : ce que l’on sait

Les supplications des amoureux de « L’Ours » Ils ont été entendus et la production créée par Christopher Storer a annoncé une deuxième saison à la mi-juin. D’autres personnages s’uniront-ils dans le restaurant le plus célèbre de Chicago, ou les problèmes continueront-ils dans la cuisine ?

quand on pensait que les séries renommées n’étaient que sur Netflix et HBOle géant Disney Plus nous a fait comprendre qu’ils devaient également rivaliser en 2023, et rien de mieux qu’une deuxième saison de la série à succès « The Bear », avec Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach et Abby Elliott.

Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach et Ayo Edebiri sont quelques-unes des stars de « The Bear » (Photo : Disney Platform Distribution)

En ce sens, la fiction sortira en juin de cette année et indiquera clairement que l’histoire est encore loin d’être terminée, surtout si nous avons une mer de palais exigeants dans la ville de Chicago, aux États-Unis.

DE QUOI PARLE « L’OURS », LA SÉRIE RADIO DE DISNEY PLUS ?

Partant du côté comique, « The Bear » suit Carmen Berzzato, plus connue sous le nom de Carmy, une cuisinière renommée qui a dû retourner à Chicago après la mort de son frère. Après s’être installé, il décide de prendre les rênes de l’Original Beef of Chicagoland, l’entreprise familiale de sandwichs.

Bien qu’au début elle soit extrêmement familière à Carmy, des problèmes surgiront après le manque d’adaptation avec sa nouvelle équipe de cuisiniers. Tout cela se conjugue avec des problèmes familiaux et le grand drame du suicide de son frère.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA DEUXIÈME SAISON DE « THE BEAR » ?

Alors que nous assistons à la finale de la saison 1, Carmy découvre d’énormes quantités d’argent dans des boîtes de tomates, on a pu aussi remarquer une mention sur le panneau à la porte de l’entreprise familiale « The Original Beef of Chicagoland » qui stipule « Le Bœuf est fermé. Merci pour votre appui ».

Mais en plus d’une telle scène, il convient de dire que la réaction de l’équipe de chefs de Carmy en voyant les factures humides sera quelque chose qui volera la scène pendant les premières minutes de la saison.

« The Bear » arriverait à la mi-juin de ce 2023 (Photo: Disney Platform Distribution)

Maintenant, selon Variety, Il a été confirmé que Carmy et Sidney, un personnage joué par l’actrice Ayo Edebir, n’auront aucune proximité amoureuse ou extra-amicale pendant la série . Fait qui devra être confirmé une fois les premiers épisodes de la deuxième saison sortis.

COMBIEN DE CHAPITRES COMPRENDRA LA DEUXIÈME SAISON ?

La saison suivante comptera dix épisodes, ce qui représente une légère extension par rapport à son prédécesseur, qui se concluait par huit épisodes. La longueur supplémentaire peut offrir plus d’opportunités d’explorer l’intrigue et d’approfondir les personnages à la recherche d’une plus grande reconnaissance au sein du restaurant de Chicago.