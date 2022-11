L’Ours : qui était le personnage le plus détesté

in

Étoile+

La production créée par Christopher Storer ne comptait que huit épisodes et faisait partie des sensations de 2022

© IMDbL’ours.

Sur le petit écran, sorti des studios effetune production est apparue qui dès qu’elle a atterri dans Étoile+ il s’est fait une place parmi les productions les plus commentées de l’année. On parle de L’oursla série créée par Christophe Storer centré sur un jeune chef très talentueux et un passé familial sombre, avec un frère qui s’est suicidé, qui se retrouve à la tête d’un restaurant de Chicago qu’il veut rénover.

Jérémy Allen White est en charge de cette production de effet et se mettre à la place de Carmen Berzattol’héritier de Le boeuf. Plusieurs des employés qui faisaient partie de la famille choisie par Michel Berzatto pour réaliser cette cuisine, parmi lesquelles se distingue un personnage qui, sans aucun doute, est l’un des plus ennuyeux tant pour les collègues de l’établissement que pour le spectateur.

On se réfère à richele personnage joué par Ebon Moss-Bachrachqui se présente comme le cousin de Michel et Carmen Berzatto mais que l’on se rend vite compte qu’il s’agit en fait d’un titre qui est décerné car il est considéré comme le meilleur ami du propriétaire d’origine de Le boeuf. En ce sens, un détail doit être souligné : Carmen avertit que Michael il avait le don de faire croire à tout le monde qu’il était son meilleur ami, donc on ne sait pas à quel point ce lien était fort au-delà d’un retour en arrière où tu les vois ensemble

S’il y a quelque chose qui se démarque de riche c’est sa facilité constante à irriter ceux qui l’entourent. Soit en rejetant les règles de coexistence proposées par carmin ou simplement d’avoir insulté ses camarades de classe, il y a quelque chose dans son ton de voix et dans sa façon de s’adresser à tous qui le positionne comme l’un des personnages les plus détestables de L’ours. Bien sûr, cela lui donne aussi l’espace pour être, peut-être, celui avec le meilleur arc et la meilleure transformation si dans le deuxième épisode nous voyons une sorte de rédemption pour lui.

+ Qu’arrivera-t-il à Richie dans la deuxième saison

Il y a un détail qui ne peut être négligé concernant le caractère de Ebon Moss-Bachrach: est le trafiquant de drogue de l’endroit. Tenant compte du fait qu’ils avaient déjà des problèmes avec certains clients qui allaient manger gratuitement et devaient être expulsés par la police (probablement sur son appel), celui qui vend de la drogue dans les environs de Le boeuf (aujourd’hui baptisé L’ourscomme la série), il faudra voir si ce détail est approfondi et présenté comme un problème plus important.

