L’ours irrévérencieux « Ted » de retour dans une nouvelle série en streaming

En 2012, le producteur et doubleur Seth MacFarlane, déjà reconnu pour son travail dans des séries animées telles que « Family Guy » ou « American Dad », fait ses débuts en tant que réalisateur avec « Ted », un film dans lequel un enfant de La ville de Boston voit son vœu de Noël se réaliser lorsque son ours en peluche prend vie, présentant la vie des deux 30 ans plus tard, lorsqu’il est temps d’abandonner le vice et l’irresponsabilité pour mûrir une fois pour toutes.

Aux côtés de MacFarlane, qui joue l’ours en peluche irrévérencieux, « Ted » a présenté un casting de premier plan avec Mark Whalberg jouant John, son ami humain immature John, Mila Kunis comme Lori, la petite amie de John qui cherche à le faire grandir, ainsi que des performances spéciales par Joel McHale, Jessica Barth et Giovanni Ribisi.

Étant les débuts de Seth MacFarlane sur grand écran, « Ted » a réussi à recevoir des critiques majoritairement positives, en plus d’être un succès total au box-office, levant pas moins de 550 millions de dollars, ce qui se compare à 65 millions dans son budget estimé. , il n’aurait donc pas été surprenant qu’une suite soit approuvée.

« Ted 2 » est sorti en salles en 2015, et bien que les critiques aient à nouveau loué le travail humoristique de MacFarlane ou l’arrivée d’Amanda Seyfried au casting, cet épisode a eu moins de succès au box-office mondial. Après quelques années d’absence et sans confirmations pour un troisième volet, tout semble indiquer que le personnage est prêt pour son retour.

La date limite note que le service de streaming Peacock travaille sur une adaptation télévisée de « Ted », avec MacFarlane négociant son retour possible en tant qu’ours en peluche grossier, ainsi que la production exécutive de la série aux côtés d’Erica Huggins via le label. de ‘Fuzzy Door’ .

Bien que le créateur de « Family Guy » soit proche de son retour au personnage, d’autant plus que le projet fait partie de son accord avec Universal Content Productions, des sources proches du projet indiquent qu’il est peu probable que nous voyions Whalberg reprendre son rôle de John.

S’il est accepté, ce serait le deuxième projet pour le service Peacock auquel Seth MacFarlane participe dans sa carrière après sa collaboration avec Bill Nye sur « The End is Nye ». En plus des deux épisodes de « Ted », MacFarlane a créé en 2014 la comédie « A Million Ways To Die In The West », qui a joué aux côtés de Charlize Theron, se positionnant à nouveau dans le fauteuil du réalisateur. Depuis lors, il n’a montré aucun signe de vouloir réaliser un nouveau film.