L’ouragan spatial en 2014 a «  plu des électrons  » à partir d’un cyclone à plasma dans la haute atmosphère: étude

Les scientifiques ont signalé avoir observé ce qu’ils appellent un «ouragan spatial», alors qu’il a tourné pendant plusieurs heures au-dessus du pôle Nord le 20 août 2014. Les conditions qui ont conduit à «l’ouragan spatial de longue durée, de grande ampleur et d’énergie» sont explorée, y compris des facteurs tels que la densité du vent solaire, l’énergie de la magnétosphère et la vitesse du vent. Le nouvelle étude affirme que la masse de plasma tourbillonnante de 1000 km de large, découverte à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus du pôle Nord, a « plu » des électrons au lieu de l’eau.

Jusqu’à présent, sans preuve valable d’ouragans spatiaux, le phénomène est resté une possibilité théorique.

« … prouver cela avec une observation aussi frappante est incroyable », a déclaré le co-auteur de l’étude Mike Lockwood, un scientifique spatial à l’Université de Reading au Royaume-Uni, dans un déclaration à propos de l’analyse rétrospective menée par l’Université du Shandong en Chine.

Contrairement aux ouragans que nous connaissons, l’ouragan spatial a fait pleuvoir des électrons dans l’ionosphère, un ScienceAlerte rapport dit, ce qui a eu un effet étonnant – une énorme aurore en forme de cyclone sous l’ouragan. Le tout a duré près de huit heures, déposant de grandes quantités d’énergie et d’élan dans l’ionosphère.

« Les conditions étaient par ailleurs calmes, ce qui posait un mystère », ajoute le rapport. Les particules chargées qui pleuvent dans l’ionosphère du vent solaire entrant sont généralement la cause des aurores vertes brillantes dans les latitudes plus élevées de la Terre – communément appelées aurores boréales. Mais les conditions de l’époque ne montraient pas de conditions solaires remarquables. L’équipe d’étude modélise les conditions de l’ouragan spatial pour identifier la cause du « chahut plasmatique ». Le phénomène a également eu lieu pendant une période de faible activité géomagnétique, ce qui suggère qu’ils pourraient être plus courants dans notre système solaire et au-delà. Cela souligne l’importance d’une meilleure surveillance de la météorologie spatiale, qui peut perturber les systèmes GPS, note l’étude.

Bien que l’étude souligne la première détection d’un ouragan spatial dans la haute atmosphère d’une planète, sa détection suggère que les ouragans spatiaux pourraient en fait être un phénomène planétaire commun, selon ScienceAlertecompte rendu de l’étude.

