L’ouragan Iota, un record, se dirige vers l’Amérique centrale (photo satellite)

La NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) surveillent le puissant ouragan Iota alors que la tempête record s’approche du Nicaragua et du Honduras.

La tempête devrait toucher terre lundi soir (16 novembre) en tant que tempête de catégorie 5, puis s’affaiblir lorsqu’elle traversera l’Amérique centrale en direction de l’ouest mardi (17 novembre) et mercredi (18 novembre). Les météorologues comptent principalement sur le satellite conjoint NASA-NOAA GOES-Est , qui surveille les conditions météorologiques dans l’est de l’Amérique du Nord.

Le satellite a eu une année bien remplie, la saison des ouragans 2020 ayant battu les records précédents d’activité des tempêtes tropicales: 2020 a vu les tempêtes les plus nommées depuis plus de 150 ans, selon le Washington Post , et la saison des ouragans se poursuit jusqu’à la fin novembre.

En relation: Comment les satellites en orbite autour de la Terre suivent la saison des ouragans 2020

Une vue de l’ouragan Iota depuis le satellite NASA / NOAA GOES-East le 16 novembre 2020. (Crédit d’image: NASA / NOAA)

L’abondance des tempêtes a forcé les météorologues à passer à l’alphabet grec pour les noms de tempête, d’où Ouragan Iota .

L’ouragan devrait entraîner de fortes ondes de tempête sur le littoral des Caraïbes et de fortes pluies, qui pourraient provoquer à la fois des inondations et des glissements de terrain, selon le National Hurricane Center . En outre, Iota suit les traces de l’ouragan Eta, qui a frappé le Nicaragua et le Honduras en tant que tempête de catégorie 4 il y a environ deux semaines avant d’errer finalement vers le nord-est jusqu’en Floride.

La saison des ouragans chargée et la prévalence de fortes tempêtes sont en partie dues à changement climatique , qui augmente la température des océans et alimente les tempêtes tropicales.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.