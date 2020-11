L’ouragan Iota frappera le Nicaragua en tant que catégorie 5 «  catastrophique  »

L’ouragan Iota, la 30e tempête nommée cette saison, devrait s’enfoncer dans la côte nicaraguayenne en tant qu’ouragan catastrophique de catégorie 5.

À 10 h, heure de l’Est, lundi (16 novembre), le centre de la tempête tourbillonnante a subi des vents maximum de 160 mi / h (257 km / h), Le Washington Post a rapporté . La tempête devrait atterrir près de Puerto Cabezas lundi soir ou mardi matin, heure locale, à moins de 24 kilomètres de l’endroit où l’ouragan Eta a frappé la côte il y a à peine deux semaines. Iota est le plus fort ouragan jamais observé à la fin de la saison, selon le Post.

« Des vents extrêmes et une onde de tempête potentiellement mortelle sont attendus le long de certaines parties de la côte nord-est du Nicaragua, où un avertissement d’ouragan est en vigueur », selon une déclaration du National Hurricane Center (NHC). De fortes pluies devraient se poursuivre jusqu’au jeudi 19 novembre et entraîneront probablement des crues soudaines dans certaines parties de l’Amérique centrale.

Les récents impacts de l’ouragan Eta, qui a frappé le Nicaragua en tant que catégorie 4, pourraient aggraver les inondations et les glissements de terrain causés par Iota, selon NPR . Le Honduras voisin a subi des dommages similaires d’Eta et pourrait également faire face à des «impacts potentiellement catastrophiques» d’Iota, selon le NHC.

Au total, le Honduras, le nord du Nicaragua, le sud-est du Guatemala et le sud du Belize pourraient recevoir entre 10 et 20 pouces (25 et 50 centimètres) de pluie, a rapporté NPR. Les zones isolées peuvent voir jusqu’à 30 pouces (76 centimètres) de pluie, CBS News a rapporté . Des avertissements d’ouragan ont également été émis pour l’île de Providencia, située à l’est du Nicaragua dans la mer des Caraïbes, a rapporté le Washington Post, et des tempêtes tropicales ou des ouragans sont attendus à San Andrés, une île au sud de Providencia, selon le communiqué du NHC.

Au cours de l’Eta, le Nicaragua a évacué environ 30 000 personnes de leurs maisons, et beaucoup n’ont jamais eu la chance de rentrer avant que Iota ne commence à traverser l’Atlantique vers eux, selon le Post. Dimanche 15 novembre, environ 63 500 personnes avaient été évacuées dans le nord du Honduras, selon NPR.

Après Eta, les assauts du vent, de la pluie et des inondations provoqués par Iota ne feront qu’aggraver les dommages antérieurs, selon le communiqué du NHC.

« Eta est arrivé au pire moment, rendant la vie plus difficile à des millions de personnes qui ont été affectées pendant des années par un climat irrégulier et récemment par la crise socio-économique causée par COVID-19 », Miguel Barreto, directeur régional du Programme alimentaire mondial, la branche de l’assistance alimentaire des Nations Unies, dit dans un communiqué Le 13 novembre, a rapporté le Post. « Cela nous inquiète également que la pluie et les inondations puissent détruire la prochaine récolte, dont dépendent les agriculteurs de subsistance », a-t-il déclaré.

Dimanche soir (15 novembre), la vitesse des vents d’Iota a grimpé de 64 km / h en seulement six heures; c’est un exemple d ‘«intensification rapide», où les tempêtes se renforcent rapidement sur une très courte période de temps. Les scientifiques prédisent qu’une intensification rapide se produira de plus en plus fréquemment, car les températures des océans continuent d’augmenter en raison de changement climatique .

