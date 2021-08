L’ouragan Ida détruit une salle de jazz historique à la Nouvelle-Orléans

Kiamami Valentina - SANITAIRES SUSPENDUS AFFLEURANT RIMLESS JAZZ

DUO DE SANITAIRES SUSPENDUS AFFLEURANT RIMLESS Les éléments principaux d'une salle de bains sont certainement les sanitaires, Kiamami Valentina n'est pas conscient et a introduit des nouvelles propositions, comme ce duo de sanitaires suspendu s au ras du mur série Jazz. Le duo est composé d’un WC et d’un bidet en céramique blanche de première qualité. L'installation de ces éléments est suspendue, surélevée du sol et au ras du mur, c.à.d. au ras du mur en cachant ainsi les évacuations. bidet avec trou pour mitigeur et trop plein WC sans rebord pour un nettoyage plus facile Dans l'offre ne sont pas inclus le kit de fixation et les supports de fixation. Le siphon et la robinetterie du bidet peuvent être achetés séparément, ainsi comme l'abattant de WC. La série Jazz comprend aussi les sanitaires à poser, qui se font tous remarquer pour la qualité du produit et pour le design aux lignes facilement combinables à chaque aménagement. Dimensions: Hauteur :35 CM Largeur :35,50 CM Profondeur