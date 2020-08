L’ouragan balaie la Louisiane: “Laura” tue six personnes

L’ouragan “Laura” est passé au-dessus de Lousiana. Pendant que les travaux de nettoyage sont en cours, le gouverneur fait le point. Les dégâts sont importants, au moins six personnes sont décédées. Mais ça aurait pu être pire.

Après le passage de l’ouragan Laura, le nombre de morts dans le sud des États-Unis est passé à au moins six. Quatre d’entre eux ont été tués par des arbres tombés, a déclaré le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards. Un homme s’est noyé lorsque son bateau est tombé dans la tempête. Un autre homme est mort d’un empoisonnement au monoxyde de carbone causé par son générateur électrique.

Au départ, les autorités de la Louisiane avaient supposé quatre morts. Edwards craignait que d’autres décès ne soient découverts au cours des travaux de recherche et de récupération. Dans l’ensemble, cependant, le gouverneur était soulagé que la tempête ait frappé son État moins durement qu’on ne le craignait.

“Nous devons être reconnaissants pour beaucoup”, a déclaré Edwards lors d’une conférence de presse. Les dégâts causés par “Laura” n’ont pas atteint l’étendue “absolument catastrophique” à laquelle on pouvait s’attendre sur la base des prévisions des météorologues. Néanmoins, les dégâts causés par la tempête sont considérables. Des milliers de résidents de la Louisiane sont touchés.

“Laura” a frappé la côte américaine dans le golfe du Mexique jeudi soir sous la forme d’un ouragan de force 4 sur une échelle de cinq points avec des vitesses de vent allant jusqu’à 240 kilomètres à l’heure. La Louisiane a été l’État américain le plus touché par “Laura” – c’était le plus fort ouragan là-bas pendant plus de 150 ans.

Rétrogradé en tempête tropicale

(Photo: AP)

Les énormes rafales de vent ont déraciné les arbres, renversé les pylônes électriques et brisé les fenêtres. À certains endroits, des toits entiers ont été arrachés des maisons, les rues et les immeubles résidentiels ont été partiellement inondés. Selon le gouverneur, environ 600 000 ménages louisianais ont perdu l’électricité. Un incendie s’est déclaré dans une usine chimique de la ville de Lake Charles et d’épais nuages ​​de fumée ont balayé la région.

Jeudi, “Laura” a rapidement perdu des forces et a été rétrogradée en tempête tropicale. Les autorités ont continué d’avertir des inondations dans le nord de la Louisiane et dans le sud de l’État voisin de l’Arkansas, dans la direction desquelles la tempête se poursuivait. Le président Donald Trump a annoncé son intention de visiter la Louisiane ce week-end.

Lors du parcours précédent de «Laura» à travers les Caraïbes, au moins 25 personnes ont été tuées en Haïti et en République dominicaine. La tempête a également causé de graves dommages à Cuba.