Louise Fletcher, oscarisée pour « Vol au-dessus d’un nid de coucou », décède à 88 ans

Louise Fletcher, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance indélébile en tant qu’infirmière Ratched dans « Vol au-dessus d’un nid de coucou » de Milos Forman, est décédée vendredi chez elle en France, selon un représentant. Elle avait 88 ans.

Le film classique, basé sur le roman de Ken Kesey et explorant la tendance répressive de l’autorité à travers l’histoire des patients et du personnel d’un service psychiatrique, a remporté cinq Oscars en 1976, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur pour Jack Nicholson.

Louise Fletcher pose dans les coulisses après avoir remporté le prix de la meilleure actrice pour « Vol au-dessus d’un nid de coucou ». Michael Montfort / Archives Michael Ochs / Getty Images

« Vol au-dessus d’un nid de coucou » a été le premier film en plus de quatre décennies à balayer les principales catégories du meilleur film, réalisateur, acteur, actrice et scénario. Il a été nominé pour quatre autres Oscars et a également été un succès substantiel au box-office.

Dans l’émission spéciale télévisée de l’American Film Institute « AFI’s 100 Years… 100 Heroes & Villains », Fletcher’s Nurse Ratched a été nommée cinquième plus grande méchante de l’histoire du cinéma – et deuxième plus grande méchante, derrière la méchante sorcière de l’Ouest.

Ironiquement, le personnage de Ratched avait été adouci dans le scénario par rapport à l’original de Kesey, et Fletcher a donné une performance plutôt subtile, transmettant souvent les émotions du personnage simplement à travers des expressions faciales, c’est pourquoi elle méritait son Oscar en premier lieu. En effet, l’actrice nous permet même d’avoir pitié de Ratched à plus d’un moment clé du film.

Fletcher en tant qu’infirmière Ratched dans » Vol au-dessus d’un nid de coucou » en 1975. Collection d’écran d’argent / Getty Images

Dans une réévaluation de « Cuckoo’s Nest » en 2003, Roger Ebert a déclaré que malgré l’Oscar, la performance de Fletcher « n’est pas assez appréciée. C’est peut-être parce que son infirmière Ratched est si profondément méprisable et parce qu’elle incarne si complètement les qualités que nous tous (hommes et femmes) avons appris à craindre chez un certain type de figure d’autorité féminine – une femme qui a subsumé la sexualité et l’humanité dans devoir et droiture. »

On pourrait cependant affirmer que le rôle de l’infirmière Ratched et l’Oscar que l’actrice a remporté pour cette performance ont finalement fait plus de mal que de bien à Fletcher : En 1987, un écrivain frustré et antipathique du Washington Post a déclaré : « Fletcher devrait parler à son agent de ces rôles « pervers » stéréotypés, dans lesquels elle est devenue de plus en plus ennuyeuse.

Mais Fletcher a peut-être imploré son agent pour une plus grande variété de rôles en vain.

Elle était récemment apparue dans le long métrage de 2013 « A Perfect Man », avec Liev Schreiber et Jeanne Tripplehorn.

À la télévision, Fletcher avait joué la matriarche de la famille Peggy « Grammy » Gallagher, une ex-détenue rusée qui voulait néanmoins une relation avec ses petits-enfants, dans « Shameless » de Showtime. L’actrice est revenue sur « Star Trek: Deep Space Nine » en tant que chef spirituel intrigant et fourbe Winn Adami de 1993 à 1999, sur le sci-fier culte « VR.5 » de 1995 à 1997 et sur « ER » en 2005.

Fletcher dans le rôle de Winn Adami dans « Star Trek: Deep Space Nine » dans un épisode diffusé le 14 avril 1999. Archives de photos CBS / CBS via Getty Images

Elle a été nominée aux Emmy pour des rôles invités dans « Picket Fences » en 1996 et dans « Joan of Arcadia » en 2004.

Fletcher avait recommencé à jouer en 1974 après plus d’une décennie d’absence pour élever une famille et avait donné une performance de soutien dans « Thieves Like Us » de Robert Altman que Pauline Kael qualifiait d' »impressionnante forte », mais l’actrice n’avait pas une grande notoriété à Hollywood quand elle a été choisie pour Ratched.

Angela Lansbury, Anne Bancroft, Ellen Burstyn, Colleen Dewhurst et Geraldine Page avaient toutes refusé le rôle de Ratched, chacune craignant l’effet possible sur sa carrière.

Le réalisateur Milos Forman a eu la chance de voir Fletcher dans « Thieves Like Us ».

« Elle avait tout faux pour le rôle (Ratched), mais il y avait quelque chose en elle », écrivit plus tard Forman dans ses mémoires. « Je lui ai demandé de lire avec moi et soudain, sous l’extérieur velouté, j’ai découvert une ténacité et une volonté qui semblaient adaptées au rôle. »

Heureusement, il y avait quelques occasions d’échapper au typage.

Elle s’est bien acquittée de la parodie noire de 1978 « The Cheap Detective », avec Peter Falk.

Dans le drame de 1979 « Natural Enemies », elle a joué avec Hal Holbrook, jouant un mari qui assassine sa famille. Le critique Richard Winters a écrit que Fletcher est « plutôt douée pour jouer à l’opposé de son personnage d’infirmière Ratched. Ici, elle est vulnérable et fragile au lieu d’être rigide et autoritaire et a même une scène à l’intérieur d’un hôpital psychiatrique en tant que patiente. Le fait qu’elle puisse jouer des personnages aussi différents prouve à quel point elle est une actrice brillante.

En 1999, « Cruel Intentions », elle a joué un aristocrate génial et chaleureux de Long Island.

Les autres crédits du film incluent «Exorcist II: The Heretic», avec Richard Burton et Linda Blair; le savant « Brainstorm », avec Christopher Walken et Natalie Wood ; « Firestarter », mettant en vedette un jeune Drew Barrymore; et « 2 jours dans la vallée ».

Estelle Louise Fletcher est née à Birmingham, Alabama. Ses parents étaient sourds; elle a été initiée au théâtre par la tante qui lui a appris à parler à l’âge de 8 ans. Fletcher a fréquenté l’Université de Caroline du Nord ; après avoir fait un voyage à travers le pays, elle s’est retrouvée bloquée à Los Angeles et s’est rapidement lancée dans le métier d’actrice.

La jeune actrice a fait ses débuts à l’écran en 1958 avec des apparitions dans « Playhouse 90 », entre autres émissions de télévision. L’année suivante, elle a participé à « Maverick », « 77 Sunset Strip » et « The Untouchables ». Elle est apparue deux fois dans « Perry Mason » en 1960, mais en 1963, elle avait abandonné sa carrière, du moins pour le moment, après avoir fait ses débuts dans « A Gathering of Eagles ».

En 1973, après avoir élevé ses enfants, elle reprend sa profession avec une apparition dans « Medical Center ». Après avoir fait un téléfilm, elle a été choisie pour jouer un rôle de soutien dans « Thieves Like Us » – un film que son mari, Jerry Bick, produisait.

L’histoire de la vie de Fletcher a servi d’inspiration à l’un des personnages principaux du film classique de 1975 de Robert Altman « Nashville » et devait jouer le personnage lorsque Bick et Altman se sont disputés.

Fletcher était marié à Bick, un agent littéraire hollywoodien qui fut aussi plus tard producteur, de 1959 à 1978. Il est décédé en 2004. Elle laisse dans le deuil ses fils John Dashiell Bick et Andrew Wilson Bick.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur Variété.com.