Louise de Tracy Beaker est maintenant un entraîneur personnel déchiré

Beaucoup d’entre nous attendent curieusement la nouvelle série de Tracy Beaker tomber pour se remémorer les personnages et se sentir vraiment vieux.

Une personne qui ne peut pas être oubliée est Louise – elle était la gamine blonde du Dumping Ground qui était la meilleure amie de Tracy (jouée par Dani Harmer) et a fini par se lier d’amitié avec l’ennemi de Tracy – Justine Littlewood (Montanna Thompson).

Crédit: BBC

L’acteur qui a joué Louise – Chelsie Padley – est maintenant un entraîneur personnel et, à en juger par ses médias sociaux, est absolument déchiré.

Rattrapant avec 45secondes.fr, Chelsie – qui a maintenant 29 ans – a déclaré: «Après l’université, j’ai arrêté de danser et je me suis retrouvé à vivre un style de vie assez malsain.

«Je n’avais pas fait beaucoup de ‘fitness’ auparavant car la danse était toujours mon sport, alors j’ai commencé à assister régulièrement à certaines séances pour mon propre bien-être mental et physique et j’ai presque tout de suite pensé que je pouvais le faire et que cela me sentirait vraiment gratifiant d’aider les gens à se sentir bien.

«Je suis le genre de personne que si je reste coincé dans quelque chose et que je m’engage, je le donne à 100%, alors je suis allé sur le chemin du fitness et je me suis laissé avec des souvenirs incroyables du monde du théâtre.

Crédit: @chelsie_thepeachylife

«Au fur et à mesure que vous vieillissez et que vous vous déconnectez de la boucle, vous commencez à perdre confiance en vous et à croire en vous-même que vous pourriez revenir en arrière, mais depuis le redémarrage de Ma maman Tracy Beaker me rappelle pleinement, je sens un léger feu dans mon ventre et je ne dirais certainement pas non à aucune opportunité.

« De plus, avec la situation actuelle dans laquelle se trouve le monde en ce moment, cela a certainement changé ma vision de la vie et me fait penser que je dois être plus intrépide. »

Crédit: @chelsie_thepeachylife

Le PT, qui a dit qu’elle suivrait le déroulement de la vie adulte de Tracy, est toujours ami avec l’acteur principal Dani Harmer et espère qu’il y aura peut-être une réunion avec la distribution originale.

Chelsie a déclaré à 45secondes.fr: « Je suis tellement excitée pour la nouvelle série. Je reste toujours en contact avec Dani, elle fait parfois mes cours en ligne, ce qui est génial, et quand elle m’a dit que j’étais ravie pour elle!

« Les fans la harcèlent depuis des années en lui demandant s’il y en aura plus et la BBC a livré. Je ne suis pas sûr de ce à quoi je m’attendais, mais quand j’ai regardé la bande-annonce récemment, j’ai réalisé que ça allait être encore mieux que moi. imaginé. Les gens ont besoin de savoir ce qui est arrivé à Tracy Beaker! «

Dans Ma maman Tracy Beaker, le personnage a maintenant une fille de 11 ans, Jess, jouée par Emma Davies.

L’émission est racontée du point de vue de Jess et suit le couple alors qu’ils luttent pour faire face financièrement, Tracy trouvant l’amour sous la forme d’un riche petit ami ancien footballeur Sean Godfrey (Jordan Duvigneau).

Davies a déclaré qu'elle était une grande fan de la série CBBC L'histoire de Tracy Beaker – adapté des romans de Jacqueline Wilson – et qu'elle a hâte qu'il arrive sur nos écrans.

Tracy Beaker revient pour une autre série. Crédit: BBC

Emma Davies a déclaré: « J’aime vraiment jouer Jess Beaker, c’est un personnage tellement amusant à jouer. C’était tellement génial de commencer à travailler sur la série alors que mon frère et moi l’avons regardé Tracy Beaker aussi loin que je me souvienne, nous sommes de grands fans!

« Le tournage jusqu’à présent a été fantastique, tout le monde est vraiment gentil et amical et je passe le meilleur temps. »