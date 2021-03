Louis Theroux réfléchit aux similitudes entre Joe Exotic et Jimmy Savile

Theroux a rencontré Exotic pour la première fois – de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage – il y a 10 ans en faisant Les animaux les plus dangereux d’Amérique, dans lequel il a exploré la pratique américaine alarmante courante de garder des animaux exotiques dans des conditions douteuses.

Maintenant, la figure centrale de Roi tigre est incarcéré, après avoir été reconnu coupable d’avoir tenté d’embaucher un tueur à gages pour tuer la PDG et ennemie du sanctuaire animalier, Carole Baskin – ainsi que d’une série de violations de la loi sur les espèces en voie de disparition, y compris le meurtre de cinq tigres.

Dans le but de reconstituer les turbulences et d’avoir une meilleure idée de l’histoire au-delà de l’histoire, Theroux a réfléchi sur des tas de séquences inédites de son documentaire original et a revisité l’Oklahoma pour un nouveau long-métrage spécial.

Ce processus a amené le jeune homme de 50 ans à ruminer sur les parallèles entre Exotic et Jimmy Savile – un autre sujet qu’il a réexaminé après avoir appris ses crimes dans l’intervalle.

Theroux a beaucoup réfléchi aux similitudes entre Exotic et Savile. Crédit: BBC

« En ce qui concerne Jimmy Savile, il est clair que la grande différence est que Joe n’est pas un délinquant sexuel », a déclaré Theroux à 45secondes.fr.

«Mais il avait une qualité de, je suppose, presque déguiser ses tendances criminelles en les exposant, et d’une certaine manière vous pensiez: ‘Oh, eh bien, s’il avait vraiment l’intention de faire tuer Carole Baskin, il ne le ferait pas’ t en parler tout le temps ».

«Et il y a une sorte de parallèle avec Jimmy Savile, qui faisait souvent des blagues macabres que les gens pensaient, ‘Eh bien, s’il était vraiment si douteux, il ne dirait probablement pas ça’ … Plus les cheveux bizarres aussi. « A lire : Taïwan accueille la plus grande fierté en personne depuis le début de la pandémie

Une autre similitude est le penchant développé par Theroux pour Exotic et sa personnalité excentrique – bien qu’il ne puisse s’empêcher de se sentir à la pointe de sa compagnie.

Il a déclaré: « J’aimais beaucoup Joe, comme des millions de personnes. J’ai été charmé par lui, j’ai trouvé que son genre de personnalité colorée, rustique, flamboyante et une sorte d’attitude sans excuse » à prendre ou à laisser « était genre de plaisir et enivrant.

«Mais en même temps, j’ai toujours été conscient que je ne pourrais jamais me détendre tout à fait autour de lui, si ce n’est pas une chose étrange à dire. J’ai côtoyé de nombreuses sortes d’égomaniaques, de narcissiques ou de gens qui les différentes manières sont dans une certaine mesure centrées sur elles-mêmes, et certaines sont plus auto-impliquées que d’autres, et certaines doivent être un peu sur la pointe des pieds – et Joe était l’un de ceux-là.

«Il y avait une sorte de fragilité au cœur de sa personnalité qui signifiait que vous n’aviez jamais vraiment l’impression de pouvoir vous détendre. C’est ainsi que j’ai compris.

Theroux a rencontré Exotic il y a 10 ans, avant la célébrité et la conviction. Crédit: BBC

Le personnage fascinant d’Exotic et les escapades inhérentes qui l’accompagnaient ont presque incité Theroux à réaliser son documentaire original sur l’homme lui-même, une décennie avant la sortie du succès international de Netflix. Roi tigre.

En fin de compte, cela ne s’est pas produit, mais le résultat est que Theroux disposait d’une archive d’images anormalement volumineuse sur laquelle s’appuyer pour son prochain documentaire.

Il a déclaré: « Je savais que nous étions sur une histoire profondément étrange et fascinante. Et même si elle a fini par être appelée Les animaux les plus dangereux d’Amérique et mettant en vedette un ensemble de différents propriétaires de grands félins et d’animaux, il y a eu une période où je me suis dit: «Eh bien, peut-être devrions-nous faire tout pour Joe». A lire : GR Yaris, Evija, Elva… Les machines vues à Goodwood SpeedWeek

«Nous avons filmé là-bas, je pense, huit ou neuf jours au parc, et je lui ai parlé de son petit ami – il y en avait trois, le petit ami et le mari – et ses relations, et les autres personnes au parc, et son obsession pour Carole Baskin.

Theroux rencontre Carole Baskin dans son nouveau documentaire. Crédit: BBC

«Tout cela, j’ai eu beaucoup de conversations avec lui, et je me suis dit: ‘Eh bien, peut-être que ça pourrait même être une petite série, comme une sorte de quasi-docu-soap, ou en deux parties – Le monde de Joe Exotic, ou quelque chose’.

« En fin de compte, nous ne sommes pas allés dans cette direction, mais le résultat est que lorsque je suis retourné, il y a beaucoup plus dans l’archive que ce à quoi vous vous attendriez normalement d’un projet antérieur. »