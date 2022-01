Louis Theroux discute de son «problème de consommation limite» pendant la pandémie

Louis Theroux s’est exprimé sur son « problème de boisson limite » auquel il a été confronté pendant le « désespoir » de la pandémie, affirmant qu’il avait trouvé certaines périodes de verrouillage « complètement invalidantes ».

Theroux, 51 ans, a déclaré que la parentalité est devenue un combat lorsque l’enseignement à domicile tout en travaillant à domicile est devenu la nouvelle réalité pour de nombreuses familles à travers le pays.

Apparaissant sur le Podcast True Geordie, le documentariste – qui vit dans le nord-ouest de Londres avec sa femme Nancy et leurs trois enfants – Albert, 15 ans, Frederick, 13 ans et Walter, six ans – a été interrogé sur son « problème d’alcool » et sur sa relation avec l’alcool a changé pendant la pandémie.

Theroux avec sa femme Nancy Strang. Crédit : Alamy

Theroux a précisé qu’il s’agissait d’un «problème de boisson limite», en déclarant: «Pendant la pandémie, je buvais du bourbon – du bourbon du Kentucky. Et je suis entré dans quelque chose qui s’appelait Bulleit, qu’un ami américain m’avait présenté. »

Theroux a déclaré qu’il craignait d’avoir tellement mentionné le whisky dans son livre que Bulleit pourrait lui envoyer des tonnes d’alcool gratuites – admettant qu’il préférerait probablement « garder une distance impartiale avec lui ».

Il a ajouté: « J’ai du bourbon dans la maison, mais généralement, si j’avais du bourbon, je me dirais: ‘F *** ça, je vais en avoir maintenant’. »

Theroux a déclaré qu’il « avait un mois de janvier sec », après avoir réussi une séquence de trois jours après s’être accordé un jour férié lundi.

« Donc, je me sens assez suffisant », a-t-il plaisanté.

Lorsqu’on lui a demandé combien de verres de whisky il pourrait boire en une nuit, Theroux a répondu qu’il ne « gardait pas vraiment un œil », mais a révélé que c’était « beaucoup ».

Crédit : YouTube/True Geordie

Il a poursuivi: «Je n’utilise pas le terme« black-out », mais il y a eu plusieurs fois où je me réveillais sur le canapé ou sur le lit d’appoint, sans me souvenir très bien des deux dernières heures.

« Pour une raison quelconque, le 6 janvier, la nuit de l’insurrection, je me suis fait ruminer. Je pense qu’il se passait beaucoup de choses, et beaucoup de personnes impliquées dans ce qui se passait à la Maison Blanche – certaines d’entre elles étaient des personnes avec qui nous avions été en contact pour des documentaires et étaient en train de faire un documentaire sur des membres de groupes d’extrême droite. Et je pensais : ‘C’est tellement bizarre, ce qui se passe là-bas’.

En ce qui concerne le verrouillage en général, Theroux a déclaré qu’il avait trouvé l’expérience «horrible».

Theroux a déclaré: «Je dois reconnaître que j’ai eu plus de facilité que la plupart dans le sens où je suis bien payé, j’ai une belle maison – je n’ai pas ces insécurités.

Crédit : Alamy

«Mais c’était horrible. De là où j’étais assis, l’expérience que j’ai vécue était ce à quoi je devais m’accrocher, parce que vous vous en éloignez un peu et cela s’estompe un peu, et vous vous souvenez en quelque sorte des aspects les plus positifs. Mais j’en ai trouvé certaines parties totalement, presque incapacitantes.

«Et plus précisément, c’était le sentiment d’avoir un jeune enfant à la maison – et je pense que quiconque écoute cela ou regarde cela qui avait de jeunes enfants à la maison, qui n’étaient pas à l’école pendant le verrouillage, tout en essayant de faire un travail de la maison, le reconnaîtra – et vous avez une date limite ou vous avez quelqu’un qui attend quelque chose de vous ou un appel important, et puis vous avez un petit enfant qui est trop jeune pour être vraiment indépendant ou pour pouvoir s’occuper de l’enseignement à domicile par lui-même, et ils démarrent.

« Et en fait, c’est un sentiment très étrange et bouleversant, car on a l’impression que c’est une combinaison de tristesse et de rage. »