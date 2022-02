Louis Theroux blâme « légèrement » les parents de Billie Eilish pour avoir « détruit son cerveau »

« Je pense que cela a vraiment détruit mon cerveau et je me sens incroyablement dévastée d’avoir été exposée à autant de porno », a-t-elle déclaré lors d’un discours au Howard Stern Show sur la radio Sirius XM en décembre 2021.

S’adressant récemment au Radio Times, le réalisateur de documentaires Theroux a abordé le sujet et a expliqué : « Quelqu’un avait besoin de lui dire quand elle était enfant – on dirait Je blâme les parents, et peut-être que je le fais légèrement – ​​les enfants et les jeunes adultes doivent comprendre que le monde du porno n’est pas le monde réel. »