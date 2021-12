Louis CK tente un retour en vendant son nouveau spectacle, désolé, en ligne

Cela fait cinq ans que le comédien et acteur Louis CK s’est retrouvé à la fin d’une série de révélations d’agressions sexuelles qui ont vu sa série télévisée éponyme annulée et la star disparaître dans l’obscurité. Tel que rapporté par Uproxx, la star tente de surmonter ses méfaits passés et d’organiser un retour avec un spécial enregistré qui a été filmé pendant l’été au Madison Square Garden, qui s’intitule simplement, Pardon. Avant les allégations de sa faute, CK était l’un des plus grands comédiens au monde, mais cela a changé du jour au lendemain en 2017.

Avant même que toute l’étendue des allégations ne soit rendue publique, il y avait ceux qui travaillaient avec CK qui ont commencé à tourner le dos au comédien, y compris Tig Notaro, qui à l’époque ne voulait pas expliquer pourquoi elle avait rompu les liens avec lui, mais le l’incident qui l’avait déclenché lui avait suffi pour mettre fin à la fois à sa relation de travail et à son amitié personnelle. En 2017, cinq allégations différentes ont été portées contre CK par des femmes affirmant que la star avait commis un acte sexuel devant elles, ce qui a conduit à son suivi de réalisateur. Pootie Tang, je t’aime, papa, étant mis à l’écart par les distributeurs et à partir de là, c’était une spirale descendante très rapide.

La nouvelle émission spéciale de CK est disponible sur le site Web du comédien au prix de 10 €, un prix qui comprend une licence de diffusion en continu d’un an sur le site et un téléchargement numérique HD. Être récemment annoncé lors d’une émission de Saturday Night Live, la star espère qu’il y aura suffisamment de personnes intriguées par le titre pour payer pour regarder, mais selon les critiques jusqu’à présent, la spéciale a reçu un accueil mitigé. Un extrait de la spéciale est disponible sur la chaîne YouTube officielle de CK pour ceux qui veulent un échantillon de ce à quoi s’attendre de la performance qui se moque de tout, de la pédophilie à la pandémie mondiale actuelle.

D’après le clip, il est clair que Louis CK vise le même public qu’il a toujours eu, fournissant un torrent sans limites de blagues grossières et controversées qui ont fait son nom à l’origine, et bien que le sujet ne reflète pas nécessairement les opinions réelles du comédien , comme le diront de nombreux comédiens controversés, cela pourrait être un peu trop proche de l’os pour que certains s’y intègrent pleinement. De plus, le moment de la spéciale vient comme Sexe et la ville La star Chris Noth s’est retrouvée sur la fin des accusations d’agression et de viol, ce qui signifie que beaucoup penseront que le moment de la sortie pourrait être meilleur.

Alors que les gens décideront s’ils doivent payer pour regarder l’émission spéciale ou non, le titre « Désolé » pourrait finir par être un mauvais choix étant donné que le comédien n’a pas vraiment été vu comme ayant montré beaucoup d’excuses pour les actions qui ont conduit à sa disgrâce. Nul doute que ces mêmes personnes verront le titre comme une autre blague sur toute la débâcle.





