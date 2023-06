Louer maman : de quoi parle la telenovela mexicaine sur Netflix

in

Cette série produite en Amérique latine est parmi les plus regardées sur Netflix dans le monde. Découvrez de quoi il s’agit et pourquoi il fait fureur sur la plateforme de streaming.



©NetflixRent mother, la nouvelle production mexicaine.

Après une grande attente, mère porteuse intègre désormais le catalogue de Netflix. La telenovela mexicaine, qui présente un impressionnant drame social, a rejoint la plateforme de streaming il y a tout juste un jour et fait déjà partie des tendances. Bien que quelques heures seulement se soient écoulées depuis son lancement, la vérité est qu’il a su se placer parmi le plus vu du service d’abonnement. De quoi s’agit-il?

Créé par Aïda Guajardola fiction présentée 24 épisodes d’environ 40 minutes. Basé sur un script développé par Christian Jimenez et Felipe de Jesus Ortiz Sanchezla série latino-américaine -produite par Marcela Mejía et Mónica F. Vizzi- s’impose comme l’un des nouveaux titres émotionnels de Netflix.

+ De quoi parle Rent Mom sur Netflix ?

Le synopsis officiel de Surrogate Mother déclare: «Pour sauver la vie de son père, une femme loue son ventre à une puissante famille d’hommes d’affaires mexicains.”. Et ajoute : « Après avoir accouché, elle se réveille dans un hôpital où on lui donne un bébé né avec une malformation”. Le teaser de Netflix conclut : «Des années plus tard, la vie la confrontera à nouveau à ce moment pour découvrir la vérité.”.

En ce sens, l’histoire suit de près cette femme obligée d’agir comme mère porteuse, ainsi que cette puissante famille désireuse de protéger sa propre réputation à tout prix. Selon le site spécialisé FlixPatrol, la série Il est en 9ème position des plus regardés au monden’étant dépassé que par Bloodhounds, I Never, Manifeste, Faux Profil, Docteur CHA, Arnold et la bonne mauvaise mère.

Le succès est dirigé par Shani Lozano dans la peau de Yeni. Le casting de Mère a louer complété par des performances de Louis-Ernest Franco comme Carlos, Leticia Calderon comme Nora, Minnie Ouest comme sonia, Alexandre de Madrid comme Arthur et Marcela Guirado comme Julia.

