Lou Ferrigno jouera le meurtrier, un éleveur de porcs cannibale appelé l’ermite

Déplacez-vous sur Jason Voorhees. Il y a un nouveau garçon à maman monstrueux et complètement dérangé en ville, et il incitera les acheteurs à réfléchir à deux fois avant d’acheter une poignée de viande de bœuf séchée à grignoter. Ancien carrossier professionnel et L’incroyable Hulk l’acteur Lou Ferrigno devrait jouer le rôle principal de L’ermite. Le film marquera le premier rôle de Ferrigno jouant n’importe quel type de créature depuis ses jours en tant que L’incroyable Hulk sur la série télévisée CBS du même nom.

Tournage pour L’ermite devrait débuter en août à Syracuse, New York, et sera réalisé par le réalisateur italien Salvatore Sclafani et produit par Gerry Pass, basé à New York et à Los Angeles, via son galet Chrome Entertainment en tandem avec Scalfani’s First Child Prods. Pass est actuellement à Cannes pour rencontrer des distributeurs potentiels.

Outre Ferrigno, les personnages secondaires principaux sont deux jeunes de 19 ans, Eric et Lisa, qui séjournent dans un complexe lors d’un voyage de pêche. Un jour, les deux s’aventurent hors des sentiers battus et tombent sur une ferme où ils voient des têtes d’animaux accrochées au mur, puis arrive l’Ermite, le géant qui dirige l’endroit. L’Ermite est un solitaire dont la mère l’a toujours protégé et gardé dans la forêt. Il ne parle pas bien car ce sont des gens sauvages.

Une fois, après avoir été attaqué, l’Ermite tue son agresseur. Puisque l’entreprise familiale fabrique de la viande séchée, la mère prépare la personne dans la viande séchée avec les porcs. Après la mort de la mère, piéger les gens, les tuer et les transformer en saccadés devient un mode de vie pour l’ermite.

Ferrigno a déclaré dans une déclaration à Variety :

« La plupart des gens sont surpris que je ne sois jamais vraiment entré dans l’univers de l’horreur avant aujourd’hui. Quand j’étais enfant, j’étais fasciné par les monstres de l’époque comme Dracula et Frankenstein. Donc, je suis vraiment excité et honoré de travailler avec une équipe aussi formidable sur quelque chose qui excitera à coup sûr les fans. Le personnage que je joue est unique et donnera une touche actualisée à ces monstres avec lesquels j’ai grandi.

Gerry Pass a noté qu’en raison de la déficience auditive de Ferrigno, l’acteur sait exactement ce que cela fait d’être traité différemment par d’autres personnes et comprend l’angoisse et la colère.

Ce sera le premier long métrage en anglais réalisé et produit par Sclafani, originaire de Palerme, en Italie.





