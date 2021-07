Lou Diamond Phillips est « reconnaissant » que La Bamba ait changé sa vie pour toujours

Lou Diamond Phillips a célébré l’anniversaire de la Bamba en réfléchissant à la façon dont le biopic de Ritchie Valens a changé sa vie pour toujours. Valens, le chanteur de rock’n’roll connu pour des tubes comme « La Bamba » et « Donna », est décédé dans un accident d’avion en 1959 à l’âge de 17 ans, quelques mois seulement après avoir fait son entrée en tant que célèbre rock star. Son histoire déchirante est racontée dans la Bamba qui est sorti en 1987.

À l’occasion du 34e anniversaire du film, Lou Diamond Phillips a utilisé Twitter pour se souvenir la Bamba. Il a d’abord retweeté une image de l’affiche avec Phillips dans le rôle de Ritchie tenant une guitare. La légende du tweet original notait que la Bamba première dans les salles le 24 juillet 1987.

« Et la vie de quelqu’un a changé pour toujours. Merci, Ritchie », a ajouté Phillips, incluant également le hashtag #Grateful.

« Et la vie de quelqu'un a changé pour toujours. Merci, Ritchie », a ajouté Phillips, incluant également le hashtag #Grateful.

Esai Morales a également joué dans la Bamba comme le frère de Ritchie, Bob. Parler de la Bamba à l’occasion de son anniversaire, un autre fan sur Twitter a tweeté que Morales « avait volé ce film » avec sa propre performance émouvante avec son rôle. Phillips a également répondu à ce tweet, convenant que Morales a particulièrement brillé dans la Bamba tout en ajoutant que l’histoire était à l’origine du point de vue de Bob.

« Je suis d’accord », a tweeté Phillips. « Mais ce qui n’est peut-être pas évident, c’est que le film était censé être raconté du point de vue de Bob, comme Amadeus. Il était le protagoniste. C’est pourquoi Bob nous fait entrer dans l’histoire et Esai était en tête d’affiche. Le montage a fait que moins dégager. »

« Je suis d'accord », a tweeté Phillips. « Mais ce qui n'est peut-être pas évident, c'est que le film était censé être raconté du point de vue de Bob, comme Amadeus. Il était le protagoniste. C'est pourquoi Bob nous fait entrer dans l'histoire et Esai était en tête d'affiche. Le montage a fait que moins dégager. »

Lorsqu’un autre fan a demandé si Phillips restait toujours en contact avec Morales, Lou a répondu : « Très certainement. »

Lorsqu'un autre fan a demandé si Phillips restait toujours en contact avec Morales, Lou a répondu : « Très certainement. »

Bien que Phillips ait eu des rôles d’acteur sporadiques au milieu des années 80, son rôle de premier plan était celui de Ritchie Valens dans la Bamba. Écrit et réalisé par Luis Valdez, le film mettait en vedette Phillips, Morales, Rosanna DeSoto, Elizabeth Peña, Danielle von Zerneck et Joe Pantoliano. En plus de couvrir l’ascension de Ritchie vers la gloire et sa mort choquante, le film à succès se penche également sur l’effet que tout cela a eu sur son frère Bob Morales, ainsi que sur le reste de sa famille et sa petite amie Donna Ludwig.

En mai, Phillips a également célébré Valens à l’occasion de ce qui aurait été son 80e anniversaire. Dans un article de Rolling Stone rendant hommage à Valens, l’acteur a déclaré : « Ritchie était un pionnier du rock and roll, et c’est sans réserve. Sa musique a touché toute une génération. Non seulement [his story] parler à une communauté, cela représente vraiment le rêve américain pour les Latinos. »

Tout a commencé avec la Bamba, et Phillips a continué à jouer fréquemment au cours des années qui ont suivi. Phillips a ensuite joué dans les films Young Guns, pour lesquels une suite est en cours de développement, avec certains de ses autres crédits de film, notamment Courage sous le feu, Ché, et Le traqueur nocturne. Il a également eu des rôles principaux dans la série télévisée Longmire et Fils prodigue et est récemment apparu dans d’autres émissions à succès comme Sang bleu, Brooklyn neuf-neuf, et NCIS : La Nouvelle-Orléans.

Phillips a fait un Ritchie Valens parfait et il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre dans ce rôle, même s'il est tout aussi vrai qu'Esai Morales était également incroyable dans la Bamba. Même 34 ans plus tard, le film reste l'un des plus grands biopics de tous les temps, en partie grâce à un casting parfait.