Lou Diamond Phillips dit qu’il a reçu l’appel pour les jeunes armes 3

L’acteur est clairement très enthousiasmé à l’idée de revenir pour un troisième tour de tir, notamment avec l’implication à la fois d’Emilio Estevez et du réalisateur John Fusco.

Sorti en 1988, le premier Jeunes armes stars Kiefer Sutherland, Charlie Sheen, Dermot Mulroney, Casey Siemaszko, Terence Stamp, Terry O’Quinn, Brian Keith et Jack Palance aux côtés Lou Diamond Phillips et Emilio Estevez. Lorsque leur employeur John Tunstall (Terence Stamp) est abattu par le tordu Lawrence G. .

Pendant que Jeunes armes a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, le film a été un succès au box-office, rapportant un total mondial de 56 millions de dollars contre un budget de 11 millions de dollars. Le film a engendré une suite sous la forme des années 1990 Jeunes pistolets II, qui réunit les acteurs et explore davantage la vie et l’époque de Billy the Kid d’Emilio Estevez. Malgré Jeunes pistolets II Recevant des critiques encore pires que son prédécesseur, les deux films ont depuis attiré un culte, le premier film en particulier étant présenté comme un trésor emblématique des années 80.

Hollywood a toujours l’habitude d’utiliser la nostalgie pour faire revivre les franchises et les séquelles héritées, mais même ainsi, les nouvelles Jeunes pistolets 3 est maintenant en cours de développement a encore été une surprise pour beaucoup. Le réalisateur a d’abord révélé la nouvelle via les médias sociaux en disant: « Emilio Estevez et moi sommes ravis de collaborer sur cette suite de la saga Billy the Kid – et vous allez adorer où cela va. »

En espérant que Jose Chavez y Chavez de Lou Diamond Phillips roulera à nouveau. En plus, serait-ce vraiment Jeunes armes sans lui? Cela nous vient grâce à Forbes.

