Lotus. Une nouvelle voiture de sport remplacera Evora, Elise et Exige… à la fois

Lotus terminera cette année la production d’Elise, Exige et Evora. Ces trois modèles devraient être remplacés par une nouvelle voiture de sport en cours de développement sous le nom de code Type 131.

Lotus a déjà confirmé que la nouvelle voiture de sport est en cours de développement sous le nom de code Type 131, ajoutant que le premier prototype sera produit cette année au siège de la société à Hethel. Il reste à voir si les véhicules de série atteindront les concessionnaires cette année.

La marque britannique a également confirmé que le nouveau modèle entraînerait la disparition de l’un de ses véhicules les plus importants, l’Elise. Lancé en 1995, il a été le pionnier de l’utilisation d’un châssis en aluminium, qui est toujours utilisé aujourd’hui.

Lotus demande son 20e anniversaire

Lotus a déjà annoncé qu’une «nouvelle génération de produits» suivra le Type 131 et remplacera ces trois modèles. Il reste à voir s’ils seront des substituts directs ou des modèles entièrement nouveaux.

LIRE TROP

Lotus fait ses débuts cet été avec le dernier moteur à combustion?

Lotus a investi cent millions de livres (112,61 millions d’euros) dans la modernisation des installations d’Hethel, dans le cadre de sa stratégie Vision80 et compte recruter 250 nouveaux employés pour produire le nouveau véhicule.

Lotus Evija

Bien que Lotus n’ait pas avancé de détails sur le Type 131, le nouveau modèle aura un positionnement au-dessus de l’Evora et utilisera un moteur V6 en association avec un système hybride développé par Lotus lui-même. Bien qu’il ne retrouve pas son nom, l’objectif est de faire revivre l’esprit du classique Esprit.

Modèles déjà emblématiques, mais avec une ancienne plateforme

Les modèles Elise, Exige et Evora entreront dans la dernière année de production, mais resteront à jamais dans l’histoire de Lotus.

En plus de la populaire Elise, l’Exige, apparue en 2000, était une version avec un capot et orientée vers la piste Elise, et a connu peu de changements à ce jour.

Lotus Evora GT430

L’Evora, qui a fait ses débuts en 2008, a représenté la rentrée de Lotus dans le segment des super sports et s’est avérée être à la hauteur de la Porsche 911.

Lotus prétend avoir vendu 55 000 unités de ces trois modèles lorsque la production se termine à la fin de l’année. Cependant, les plates-formes utilisées étant déjà anciennes, le nouveau modèle représentera le début du programme modernisé mis en œuvre par Geely.

Le premier nouveau modèle depuis l’acquisition de Lotus par Geely sera l’hypercar électrique Evija, qui démarrera sa production à Hethel plus tard cette année.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂