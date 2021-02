Lotus dit au revoir à Elise et Exige avec l’édition finale

Une nouvelle ère est sur le point de commencer chez Lotus, mais cela signifie qu’une autre devra se terminer. Le moment du changement se produira au cours de cette année, avec la fin de la production déjà annoncée pour Elise, Exige et Evora et l’arrivée d’Evija et du Type 131 encore à baptiser. Mais avant la fin, il reste encore de la place pour lancer un adieu édition spéciale, l’édition finale, pour Elise et Exige – Evora sera révélée plus tard.

Ce sont les modèles les plus anciens de la marque. Malgré les nombreuses évolutions et itérations reçues au fil des ans, ce sont fondamentalement les mêmes modèles (utilisant toujours la même base aluminium) que nous avons vu lancer il y a 25 ans, dans le cas d’Elise, et 21 ans, dans le cas d’Exige.

Leur édition finale respective apporte des ajouts stylistiques uniques, des équipements supplémentaires et… des augmentations de puissance.

Lotus Elise édition finale

En commençant par l’Elise la plus compacte, il existe deux versions qui mettent fin à la carrière d’un quart de siècle de l’une des voitures de sport les plus marquantes de tous les temps: Elise Sport 240 Final Edition et Elise Cup 250 Final Edition.

Le point commun aux deux est la présence du moteur 2ZZ de Toyota, le bloc quatre cylindres en ligne de 1,8 litre, suralimenté via un compresseur, qui a équipé l’Elise au cours de ce siècle. Les deux reçoivent également, pour la première fois, un tableau de bord numérique (TFT).

Ils partagent également un nouveau volant plat recouvert de cuir et d’Alcantara, une petite plaque «Final Edition» et de nouveaux revêtements uniques, ainsi que des points arrière, pour les sièges et l’intérieur. Enfin, ils se déclinent dans des couleurs uniques, évoquant le passé du modèle, comme le bleu azur (la même couleur que le modèle 1996), le noir de la division compétition de la marque ou le classique British Racing Green (vert).

LA Lotus Elise Sport 240 édition finale né du Sport 220, mais gagne 23 ch, avec une puissance désormais fixée à 243 ch (et 244 Nm de couple). Associé à sa faible masse de 922 kg (DIN), il peut atteindre 100 km / h en seulement 4,5 secondes.

Pour contribuer à sa faible masse, nous avons forgé des roues à 10 rayons exclusifs, qui sont plus légers de 0,5 kg par rapport à la Sport 220. Si vous choisissez des panneaux en fibre de carbone, la batterie lithium-ion (qui remplace la série) et la lunette arrière en polycarbonate, le 922 kg tombe à 898 kg.

LA Lotus Elise Cup 250 édition finale, Elise pour les jours de piste ne reçoit pas d’incréments de puissance, mais appui. Le nouveau pack aérodynamique qui vous équipe – séparateur avant, aile arrière, diffuseur arrière, extensions latérales – vous permet de produire 66 kg de appui à 160 km / h et 155 kg à sa vitesse maximale de 248 km / h.

Il reçoit également de nouvelles roues forgées M Sport 10 ″ et est livré de série avec des amortisseurs sport Bilstein, des barres stabilisatrices réglables, une batterie lithium-ion et une lunette arrière en polycarbonate. Si on opte pour les pièces en fibre de carbone comme dans l’Elise Sport 240 Final Edition, la masse finale sera fixée à 931 kg (DIN).

Lotus Exige édition finale

L’Exige le plus extrême et le plus puissant voit sa Final Edition se multiplier en trois versions différentes: Exige Sport 390, Exige Sport 420 et Exige Cup 430.

Tous restent fidèles au 3.5 V6, également suralimenté via un compresseur, et aussi de Toyota. Toujours communs à tous sont les mêmes équipements mentionnés dans Elise: tableau de bord numérique (TFT) inédit, nouveau volant, sièges avec de nouveaux revêtements et la plaque «Final Edition». Les couleurs exclusives font également référence à l’histoire du modèle: Metallic White (blanc métallique) et Metallic Orange (orange métallique).

LA Lotus Exige Sport 390 édition finale prend la place du Sport 350. Nous avons désormais 402 chevaux (et 420 Nm de couple), soit 47 chevaux de plus qu’auparavant. Avec seulement 1138 kg (DIN), il atteint 100 km / h en seulement 3,7 secondes et atteint 277 km / h à vitesse maximale. Il est également capable de générer un maximum de 115 kg de appui à sa vitesse maximale.

Lotus Exige Sport 390 édition finale

LA Lotus Exige Sport 420 édition finale ajoute 10 ch au Sport 410, pour un total de 426 ch (et 427 Nm de couple). C’est le plus rapide de l’Exige, capable d’atteindre 290 km / h et de parcourir 0-100 km / h en seulement 3,4 secondes. Il est même légèrement plus léger que le Sport 390, ne pesant que 1110 kg (DIN).

Il est équipé de barres stabilisatrices réglables d’Eibach et d’amortisseurs réglables dans trois directions de Nitron. Les freins ont également été augmentés, venant d’AP Racing avec des étriers forgés à quatre pistons et des disques à crochets en J en deux pièces.

Lotus Exige Sport 420 édition finale

Finalement, le Lotus Exige Cup 430 édition finale est la version centrée sur les circuits. Il conserve la même puissance et le même couple que la Cup 430 (436 ch et 440 Nm) que l’on connaissait déjà, mais il se distingue par son package aérodynamique: 171 kg de appui, être capable de générer à la fois appui à 160 km / h comme l’Exige Sport 390 génère à 277 km / h (sa vitesse maximale). Accuse 1110 kg (DIN), 3,3 secondes suffisent pour atteindre 100 km / h et la vitesse maximale est fixée à 280 km / h.

On retrouve de la fibre de carbone (de même spécification que celle utilisée en compétition) dans le séparateur avant, panneau d’accès avant, toit, cadre de diffuseur, niches d’admission d’air allongées, sur l’aile arrière et sur le capot arrière. La direction est dotée d’une géométrie révisée et le châssis intègre les mêmes composants réglables que l’Exige Sport 420, ainsi que le système de freinage. L’expérience de conduite sur circuit est encore enrichie d’une bande-son unique, gracieuseté du système d’échappement en titane.

Lotus Exige Cup 430 édition finale

Lorsque leur production sera enfin terminée, les ventes combinées d’Elise, Exige et Evora totaliseront environ 55 000 unités. Cela ne semble pas grand-chose, mais cela représente plus de la moitié des ventes totales de modèles routiers Lotus depuis sa création en 1948.