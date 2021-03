Lost Words: Beyond the Page datée du 6 avril sur PS4

Lost Words: Beyond the Page sera enfin lancé sur PlayStation 4 le mois prochain après une période d’exclusivité chronométrée sur Google Stadia. Il arrive sur la plate-forme de dernière génération de Sony le 6 avril 2021, et les joueurs PS5 peuvent également participer à l’action grâce à la rétrocompatibilité. La bande-annonce ci-dessus vous donnera un avant-goût de ce à quoi vous attendre de ce puzzle-plateforme 2D.

Dans le jeu, les joueurs interagiront avec les mots du journal d’Izzy pour résoudre des énigmes difficiles et créer des segments de plateforme uniques pour progresser dans un paysage évolutif et esthétiquement merveilleux. Au fur et à mesure que les joueurs sautent entre les mots de chaque page, ils deviennent des tremplins et des méthodes de résolution d’énigmes utiles pour déverrouiller chaque nouveau chapitre.

Le jeu a remporté de nombreux prix au cours de son séjour sur le marché, notamment celui du meilleur jeu indépendant à Game Connection Paris et de la meilleure histoire de son homologue américain. Il a également été reconnu pour sa conception audio et son excellence en matière de narration. La note Metacritic pour la version Google Stadia est actuellement de 78, donc Lost Words: Beyond the Page a quelque chose à faire. « Une aventure simple, imparfaite mais belle », voilà comment Eurogamer a résumé le jeu dans sa revue.