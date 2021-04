Lost Soul Aside revient avec 17 minutes d’action de jeu

Nous pensions que s’attendre à ce que Lost Soul Aside apparaisse lors de la conférence de presse ChinaJoy de cette semaine serait une hypothèse assez sûre, mais il s’avère que IGN a la révélation exclusive deux jours à l’avance. Nous avons 17 minutes de séquences de jeu à digérer, avec à la fois des cinématiques et des combats. Le titre inspiré de Devil May Cry du développeur UltiZero Games a certainement aussi l’air de jouer avec une tonne de bagarres et de capacités flashy.

Ce qui a vraiment attiré notre attention, cependant, c’est la traversée. Le personnage principal est équipé de pouvoirs spéciaux qui lui permettent de glisser dans les airs avec un ensemble d’ailes, un skateboard à l’allure étrange et même une sorte de grappin gluant. Il reste à voir si vous pouvez utiliser ces capacités comme et quand vous le souhaitez en dehors des coups de pied arrêtés, mais tout cela a quand même l’air plutôt cool. La séquence se termine par un combat de boss épique et une cinématique intéressante qui laisse entrevoir ce qui va arriver.

Celui-ci est apparemment toujours prévu pour PlayStation 4 pour le moment, mais peut-être que cela changera dans quelques jours. Nous ne dirions pas non plus non à une date de sortie. Aimez-vous le look de Lost Soul Aside? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.