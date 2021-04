Lost Soul Aside confirmé pour PS5 avec la version native

Chaque fois qu’il sortira, Lost Soul Aside arrivera sur PlayStation 5 ainsi que sur PS4, a confirmé le développeur UltiZero Games. Sans donner plus de détails, un tweeter lisez simplement: « Nous sommes heureux d’annoncer officiellement aujourd’hui que Lost Soul Aside arrive également sur PlayStation 5. Nous espérons que vous attendez avec impatience [the] jeu et nous apprécions votre soutien continu. « Nous devons supposer que le SSD PS5 et le contrôleur DualSense seront exploités en conséquence.

Au cas où vous auriez manqué la nouvelle, Lost Soul Aside a marqué son retour plus tôt cette semaine avec 17 minutes de séquences de jeu, que vous pouvez capturer via le lien. Le titre inspiré de Devil May Cry a impressionné à chaque fois qu’il est apparu, mais depuis que nous attendons de jouer au jeu depuis sa révélation il y a plus de quatre ans, l’attente est devenue un peu longue dans la dent. Espérons qu’une date de sortie n’est pas trop loin à ce stade.

Jouerez-vous à Lost Soul Aside sur PS5 ou PS4? Faites votre choix dans les commentaires ci-dessous.