Lost Judgment semble avoir un Season Pass et un DLC d’histoire

PC Gamer Gladial Beast Powered By MSI AMD RYZEN 5 5600X (3,7/4.6Ghz 6-core) Avoir la totalité des boites ( Second Colis ) CORSAIR 4000D Airflow Noir C

Config PC Gamer AMD Radeon RX 6700 XT 16 Go - 16G DDR4 3600Mhz - AMD Ryzen 5 5600X - 500Go SSD M.2 NVMe - Garantie 3 ans