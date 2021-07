Lost Judgment continue de ressembler à une super suite dans la nouvelle bande-annonce de présentation du gameplay

Compte tenu de notre amour pour Judgment, il n’en a pas fallu beaucoup pour que la suite Lost Judgment nous conquiert, mais si toi encore besoin de convaincre que ce jeu pourrait être quelque chose de spécial, alors jetez un œil à sa nouvelle bande-annonce de gameplay.

Lost Judgment apporte de nombreux mécanismes de jeu supplémentaires, y compris des éléments de plate-forme légers et même un système furtif. Il s’appuie également sur les aspects de détective du premier jeu et intègre un tas d’activités secondaires tout à fait nouvelles et absolument dingues. L’essentiel est que Lost Judgment vise clairement à être une suite plus grande et meilleure, et cela se reflète même dans le fait qu’il se déroule à Yokohama – la carte de la ville beaucoup plus grande qui figurait dans Yakuza: Like a Dragon.

Quoi qu’il en soit, revenons à la bande-annonce, elle donne un aperçu de tout cela. Vaut le détour si vous envisagez cette sortie de septembre sur PlayStation 5 ou PlayStation 4.