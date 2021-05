Lost Judgment annoncé pour PS5, PS4, date de sortie mondiale en septembre 2021

Lost Judgment, une suite complète de l’excellent spin-off de Yakuza Judgment, a été officiellement annoncé. Il mettra à nouveau en vedette le détective Takayuki Yagami, qui enquêtera sur un autre mystère mystérieux de meurtre. Cette fois, cependant, vous explorerez Yokohama ainsi que Kamurocho. Les joueurs qui connaissent Yakuza: Like a Dragon connaîtront déjà Yokohama – c’est la plus grande ville où se déroule la majeure partie de ce jeu.

Il y a toutes sortes d’améliorations dans cette suite, et SEGA tient à en parler. Pour commencer, les éléments de détective sont plus impliqués. Les séquences de poursuite et de suivi sont plus détaillées et de nouvelles sections de plateforme ont été ajoutées. Il existe même des options furtives à considérer.

Ensuite, il y a l’action. Lost Judgment élargit le combat d’action du premier jeu en ajoutant de nouveaux mouvements et un tout nouveau style de combat: le serpent. La position du serpent se concentre sur les contre-attaques, ce qui donne à Yagami un avantage nouveau lors de la lutte contre les méchants.

Oh, et avons-nous mentionné que Yagami peut faire du skateboard en ville dans celui-ci? Tu ferais mieux d’y croire.

Et le dernier mais non le moindre, nous avons la date de sortie. Pour la première fois dans l’histoire de la série Yakuza, Lost Judgment sortira en même temps dans le monde entier: le 24 septembre 2021. Pas trop longtemps à attendre!

Êtes-vous prêt pour Lost Judgment? Commencez à rechercher des indices dans la section commentaires ci-dessous.