« Lost in space » aura-t-il la saison 4 sur Netflix ?

La troisième saison de « Lost in Space » (« Lost In Space » dans sa langue originale), une série inspirée de la production de fiction classique d’Irwin Allen des années 60, créée en Netflix seulement le 1er décembre 2021, mais les fans de fiction créée et écrite par Matt Sazama et Burk Sharpless demandent déjà un quatrième opus.

Les premiers épisodes se déroulent trois décennies dans le futur, alors que la colonisation de l’espace est déjà une réalité et où la famille Robinson fait partie des personnes sélectionnées pour fonder une nouvelle civilisation dans un monde lointain. Mais lorsque les colons sont brusquement rejetés vers leur nouvelle patrie, ils doivent forger de puissantes alliances et travailler ensemble pour survivre dans un environnement extraterrestre dangereux, à des années-lumière de leur destination d’origine.

Dans la deuxième saison de « Perdu dans l’espace”, Les Robinson sont bloqués au plus profond de l’espace et se réunissent en famille et en compagnons de voyage pour explorer des planètes inconnues, faire face à de nouveaux dangers et trouver leur robot bien-aimé.

Alors que, dans le troisième volet, les instincts de survie des Robinson sont déclenchés alors qu’ils tentent de rallier et de protéger Alpha Centauri d’une invasion robotique. Alors y aura-t-il une nouvelle saison ?

« LOST IN SPACE », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

La réponse courte est non. Lorsque Netflix renouvelé « Perdu dans l’espace« Pour un troisième volet en mars 2020, il a également annoncé que ce serait le dernier de l’émission. Cependant, il est important de préciser que la série n’a pas été annulée et que le plan n’était toujours que de trois saisons.

« Depuis le début, nous avons toujours considéré cette histoire particulière des Robinsons comme une trilogie. Une aventure familiale épique en trois parties avec un début, un milieu et une fin clairs» Le showrunner a expliqué précédemment Zack Estrin à la variété.

Concernant la fin de « Perdu dans l’espace« , Mine de Sundwall, qui joue Penny Robinson, a déclaré à Screen Rant : « Personnellement, je me sens très doux-amer. Et je pense que ce sera doux-amer pour les gens qui aiment la série de la regarder. Amer parce que ça s’est terminé, mais doux parce que la façon dont ça s’est terminé. j’étais vraiment satisfait de lui”.

Pour sa part, Toby Stephens, qui joue le patriarche de la famille John, a déclaré : «Je pense que lorsque vous avez fini de faire quelque chose comme ça, vous avez cette famille que vous avez à l’écran et ils deviennent presque comme ça dans la vie au cours de cinq ans et puis tout d’un coup, cela se termine et vous manquez une étape.”.

D’autre part, il a été révélé que Zack Estrin a signé un contrat pluriannuel avec Netflix pour produire une série, afin que les utilisateurs de la plateforme de streaming puissent s’attendre à plus d’histoires similaires.