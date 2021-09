Lost est sur Star+ : 3 raisons de se réconcilier avec la série

En 2004, les voyages en avion n’ont plus jamais été les mêmes. Vol 815 réussi à détrôner l’avion de Destination finale comme l’emblème de ce qui pourrait arriver à un avion dans lequel tout va mal. Bloqués sur une île totalement inconnue, les survivants de l’accident ont dû reconstruire leur vie en attendant que quelqu’un vienne les secourir. Entre les deux, des mystères sans fin ont été découverts dont vous vous souviendrez si vous vous asseyez pour regarder les six saisons de l’émission sur Étoile +.

Cela faisait six ans que Perdu a duré sur l’écran de télévision, dans lequel il est devenu l’une des séries de science-fiction les plus importantes de ces dernières années. Hugo (Jorge Garcia), Scieur (Josh Holloway), soleil (Yunjin Kim), Kate (Évangéline lilly), Locke (Terry O’Quinn), Sayid (Naveen Andrews), Jack (Matthieu renard) et Jin (Daniel Dae Kim) ont été les protagonistes centraux de cette grande histoire. La réalité est que, ce qui a commencé comme une prémisse qui a captivé tout le monde, s’est perdu avec le passage des épisodes et une fin qui a été remise en question par beaucoup de ceux qui l’ont vu. Par conséquent, nous vous donnons trois raisons de le revoir dans Étoile + et réconcilier avec cette belle histoire.







3 – Les créateurs de Lost

La science-fiction n’est pas née avec PerduBien sûr, mais les trois têtes derrière le spectacle méritent tout le respect. Non seulement à cause de ce qu’ils ont fait avec cette fiction, mais aussi à cause de la carrière qui a émergé grâce à cette série. JJ Abramas s’est retrouvé responsable de Le dernier jedi au Guerres des étoiles; et Damon Lindelof, avec des merveilles comme Les restes et le récent Veilleurs. Peut-être être Jeffrey lieber celui avec la post-carrière la moins voyante Perdu, où vous pouvez mettre en valeur votre travail en tant que consultant pour Lucifer, mais il faut aussi noter qu’il n’a pas été impliqué dans l’intégralité de l’émission.

Damon Lindelof et JJ Abrams, les vrais propriétaires du succès. (Getty)



Mais ce qu’ils ont fait avec Lost était plus que suffisant. Une série qui parlait de religion, du sens de la vie, des secondes chances et des liens. A tout, il a ajouté une aura de mystère avec l’île comme grand personnage et la figure de Ben Linus (Michael Emerson) en tant que responsable d’expliquer (et aussi de tromper) le public sur ce qui s’y passait.

2 – Lost a changé la façon dont les séries sont regardées

Quand on ne savait pas encore très bien ce que Diffusion, lorsque Netflix il ne dominait pas dans ce plan et les gens regardaient encore des séries sur leurs téléviseurs, Lost a modifié la manière dont ces pratiques étaient données. C’était la première série à être massivement débattue sur internet, bien avant l’existence des réseaux sociaux, via des forums. La confusion qui régnait après chaque épisode a été atténuée lorsque les fans se sont rendus sur leurs ordinateurs pour discuter avec d’autres pairs.

La série compte au total 119 épisodes. (IMDb)



Et s’il s’agit de forums, il faut dire que c’était avec Perdu et ces portails avec lesquels une série a commencé à être piratée à grande échelle. Là, des liens ont été partagés qui nous ont permis de voir les épisodes nouvellement publiés, quelques heures seulement après leur première. Bien sûr, pour la communauté hispanophone, cela a pris encore plus de temps, car il fallait attendre que les sous-titres apparaissent et qu’ils fonctionnent avec le fichier téléchargé.

1 – La fin de Lost

Oui, c’est peut-être l’une des fins les plus contestées que la télévision ait laissées ces derniers temps. Mais ce qu’il a fait Perdu avec ses plus d’une centaine d’épisodes il vaut le détour. Avant d’entrer dans cette fermeture, il faut avertir ceux qui ne l’ont pas encore vu ou sont en train de le faire que ce sera avec un spoiler majeur.

« The Constant » est l’un des meilleurs épisodes de la série. (IMDb)



La plus grande déception pour les fans a été d’apprendre que tous les passagers du Vol 815 ils étaient, en effet, morts. L’île était une sorte de purgatoire dans lequel ils devaient faire face à leurs problèmes non résolus dans leur vie, avant de pouvoir passer à autre chose. Le problème était que cela avait été anticipé par plusieurs adeptes, depuis longtemps, et démenti par les créateurs qui disaient à l’époque qu’ils n’étaient pas morts.

Pour leur défense, cela a dû être la façon dont ils ont conçu pour ne pas gâcher l’expérience des fans, mais la réalité est que déjà dans la première saison, assis sur la plage, Jack Raconté Kate qu’ils étaient tous morts dans cet accident d’avion. Mais cela n’annule ni ne donne un sens à tout ce qui est arrivé plus tard, dans l’une des séries les meilleures et les plus importantes, dont vous pouvez désormais profiter de bout en bout dans Étoile +.

Vous pouvez maintenant vous abonner à Étoile + et commencez à profiter d’un catalogue plein de classiques et de contenus originaux. Il vous suffit d’entrer ce lien et de commencer à profiter de cette expérience.