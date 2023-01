Lost Dog : photos inédites de Gonker, l’animal qui a inspiré le film Netflix

in

Netflix a provoqué une grande excitation avec Chien perdu, un film basé sur une histoire vraie. Découvrez l’animal qui l’a inspirée !

©NetflixNetflix a montré le vrai chien perdu

En moins d’une semaine Chien perdu C’est devenu l’un des films de Netflix les plus choisis par les téléspectateurs. C’est parce que, avec une histoire captivante et émouvante, il a captivé des milliers de personnes à travers le monde. Eh bien, c’est une intrigue pleine d’héroïsme et de véritable humanité d’une famille pleine d’amour pour leur animal de compagnie.

Chien perdu est un drame passionnant qui suit un jeune homme qui, lorsqu’il perd son chien sur le sentier des Appalaches, entame une recherche désespérée avec son père. En effet, s’ils ne le trouvent pas rapidement et ne lui donnent pas ses médicaments, il sera peut-être trop tard. Eh bien, il souffre d’une maladie qui nécessite des médicaments tous les 30 jours.

Sans aucun doute un film passionnant et captivant qui, comme si cela ne suffisait pas, est basé sur une histoire vraie. C’est-à-dire que la mascotte qui a inspiré cette bande existe dans la vraie vie et Netflix a décidé de montrer des photos inédites de l’animal original de ce long métrage.

Voici l’animal qui a inspiré Lost Dog, le film Netflix :

Via l’Instagram officiel, Netflix a décidé de partager des photographies inédites de Gonker, le chien qui s’est échappé des mains de son propriétaire, Fielding Marshall, en 1998 et a conduit à une recherche digne d’un film. Une histoire passionnante, captivante et dramatique que le géant du streaming a su porter sur le petit écran pour captiver ses téléspectateurs.

Et, malgré le fait que l’animal dans le film n’est pas de la même race que l’original, de nombreuses images qui ont été montrées sont similaires à ce que la famille qui a inspiré l’histoire a vécu. De quoi, sans aucun doute, ravir les fans du film qui ont pu en savoir un peu plus sur cet adorable animal de compagnie.

