Lost Ark : le nouveau jeu de mode qui déferle sur Steam

Le jeu de AmazonGames, » Arche perdue »a été l’une des plus grandes surprises de l’année, car bien que l’on sache que le jeu MMORPG avait un grand potentiel, Amazon ayant précédemment publié un pack fondateur avec des centaines de milliers de joueurs, le lancement gratuit au public a complètement dévasté. » Arche perdue » a dépassé le chiffre de 1 325 305 utilisateurs simultanés, devenant ainsi le deuxième pic de joueurs le plus élevé de l’histoire de la plateforme de jeu Fumer. Le succès du jeu vidéo a été si catastrophique que même les serveurs ont été enveloppés par d’énormes files d’attente pour accéder aux jeux.

Malgré le fait que le lancement en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine ait eu lieu il y a quelques jours, le titre n’est pas nouveau et a déjà un beau parcours commercial en Corée du Sud. Eh bien, c’est toujours un jeu gratuit, » Arche perdue » Il est sorti le 4 décembre 2019 sur le territoire coréen. Depuis son départ ses développeurs Tripo Studio Oui porte-sourireont mis en place toutes sortes de contenus, de sorte qu’à sa sortie pour les pays occidentaux, les joueurs disposent déjà de missions sans fin et d’un produit mieux optimisé.

Bien que le jeu soit téléchargeable et jouable gratuitement, plusieurs packs de démarrage payants sont inclus : apprenti, explorateur et vainqueur. A tout cela, il faut ajouter les différentes micro transactions au sein du jeu pour encore améliorer votre personnage. Cependant, le jeu est totalement agréable sans avoir à payer quoi que ce soit, en plus d’avoir la possibilité de créer des guildes dans le jeu pour avoir un groupe pour socialiser et se lancer dans des missions, ainsi que plonger dans des donjons pleins d’ennemis et de grandes récompenses.

Même son grand nombre de joueurs, » Arche perdue » était loin d’être le plus grand nombre de joueurs simultanés jouant à un jeu sur Steam, car la première place revient au jeu Battle Royale, » PUBG : Champs de bataille »qui a atteint le chiffre exorbitant de 3 257 248 utilisateurs simultanés.

Actuellement, vous pouvez profiter de »Lost Ark » gratuitement, téléchargeable via la plateforme Steam.