Lost Ark arrive à l’ouest comme un mmo visuellement époustouflant

Un nouveau MMO coréen entre en scène. Lost Ark débarque en occident et on peut déjà voir ses premières barres jouables.

Amazon Games et le développeur Smilegate ont annoncé que L’arche perdue arrive à l’ouest via Steam cet automne. Les sociétés ont révélé des nouvelles de ce jeu vidéo de rôle entièrement gratuit, qui nous invitera à visiter un monde fantastique plein d’aventures à partager et à expérimenter avec d’autres joueurs. Vous avez sa bande-annonce ci-dessous.

Dans Lost Ark, nous embarquerons pour une odyssée dans le monde gigantesque et vibrant d’Arkesia. C’est une région pleine de créatures et de bêtes, de cultures uniques, de trésors prêts à être trouvés et d’une multitude de lieux et de paramètres inconnus à explorer. Dans Steam, vous pouvez déjà consulter sa fiche technique.

Dans ce RPG gratuit bourré d’action, les joueurs peuvent choisir leur classe et leur propre personnage. Ainsi, nous pouvons également choisir le style de combat que nous voulons, tout cela grâce aux fortes doses de personnalisation et au grand nombre de compétences, d’armes et d’équipements disponibles.

Dans Lost Ark, nous passerons autant de temps à combattre des hordes d’ennemis, que nous transpirons en combattant des boss colossaux et les forces des ténèbres qui recherchent le pouvoir de l’Arche. Le jeu vidéo proposera des batailles et des raids, ainsi qu’une option compétitive contre d’autres joueurs en PvP traditionnel. Bien sûr, cela ne laisse pas d’autres aspects plus solitaires.