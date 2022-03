L’Oscar du meilleur film et la malédiction de Netflix

Oscars 2022

La plateforme de streaming n’a jamais pu célébrer à 100% lors de la cérémonie de remise des prix la plus importante de l’industrie cinématographique et n’a pu se contenter que de quelques nominations. Cette année pourrait briser la séquence aux mains d’un favori clair.

© GettyLa livraison sera la 94e de l’histoire de l’Académie.

Dans l’oubli était le débat sur la question de savoir si les films de Netflix Ils méritaient d’être nommés ou non. La polémique sur les sorties obligatoires en salles et l’idée que la plateforme s’y oppose, puisqu’elle cherche à faire voir ses productions dans le confort d’un foyer, est une affaire classée et tout indique qu’elle a été gagnée par le N rougequi de 2017 à cette partie a réussi à devenir de plus en plus fort dans Hollywood.

Le 27 mars, une nouvelle édition de la livraison de Les Oscarset pour Netflix Ce sera la troisième année consécutive qu’il pourra concourir dans la catégorie principale. La première grande apparition fut celle de Romequi en 2019 était sur le point de le ramener à la maison et n’a pu célébrer que dans la catégorie du meilleur film international (il a également remporté Alphonse Cuaron la statuette du meilleur réalisateur et d’être le premier à l’obtenir pour un film en langue espagnole, un cap franchi en 2020 par bong joon-ho avec parasite). L’année suivante, l’apparition dans la catégorie principale a doublé.

En 2020, les nominés étaient L’Irlandais et Histoire d’un mariagedes productions qui ont perdu face au long métrage qui a marqué l’histoire : parasite (première fois qu’un film non américain gagne dans la catégorie principale). Puis en 2021, homme et Le procès du Chicago 7 n’ont pas été assez votés pour couper l’avance triomphale de NomadlandPar lequel Chloé Zhao elle est devenue la deuxième femme à remporter une statuette dans le rôle de mise en scène.

Tout indique que cette séquence sera coupée une fois pour toutes cette année. Parmi les 10 nominés figurent à nouveau deux films de Netflix: Ne regarde pas et Le pouvoir du chien, et ce dernier est clairement le favori pour tout gagner. La production dirigée par Jeanne Campion est nominé dans 12 catégories et a déjà remporté les BAFTA, les globes dorés et en Saint Sébastien. Parmi ceux qui lui font concurrence, il semble que seul Belfast Il a une chance de faire la différence, bien qu’à ce stade, ce serait une surprise s’ils lui enlevaient sa reconnaissance.

Le film qui a tout déclenché sur Netflix

Au-delà de ça Rome Elle a été la première à entrer par la porte d’entrée de L’Académiepour Netflix il y avait une autre bande qui l’a positionnée dans la course de la saison des récompenses. Cette année à 12h Le pouvoir du chien 15 autres nominations s’ajoutent, dont aucune ne serait venue sans l’apparition de boueux. Le film réalisé par Dee Ree lancé en 2017 et a été le premier à être reconnu par L’Académie avec 4 nominations dont aucune remportée : Meilleure photographie, Meilleure actrice originale, Meilleur scénario adapté et Meilleure chanson originale. Il raconte l’histoire de deux hommes qui reviennent de la Seconde Guerre mondiale pour travailler dans une ferme et doivent faire face au racisme quotidien.

