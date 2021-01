L’Oscar du Dallas Buyers Club de Jared Leto a disparu depuis trois ans

Jared Leto a remporté un Oscar du meilleur second rôle pour son rôle dans Dallas Buyers Club en 2014, mais la statuette en or a apparemment été perdue. Parlant du statut de l’Oscar cette semaine sur The Late Late Show avec James Corden, Leto a confirmé que le prix prestigieux est introuvable. Pire encore, il manquait pendant des années avant que Leto ne le sache, ce qui rend encore plus difficile de localiser l’Oscar. Comme l’acteur l’explique à Corden:

« Il a disparu pendant, environ trois ans, et je ne le savais pas. Je pense que personne ne voulait me le dire. Mais, j’ai déménagé à Los Angeles, et puis quand nous avons déménagé, d’une manière ou d’une autre, c’est comme par magie Cela pourrait être quelque part, mais tout le monde l’a recherché haut et bas. Vous savez, j’espère qu’il est entre de bonnes mains, où qu’il soit, mais nous ne l’avons pas vu depuis un certain temps. «

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que quelqu’un s’y tenait, Jared Leto ajouté ceci.

«Je pense que c’est une bonne possibilité. Ce n’est pas le genre de chose que quelqu’un jette accidentellement à la poubelle. J’espère que quelqu’un s’en occupe. Je me souviens de la nuit où je l’ai eu, je l’ai fait circuler à tant de gens. Je ne l’ai pas fait. t le voir la moitié de la nuit. Le truc est fouetté et griffé, mais les gens se sont amusés à prendre des photos avec. C’est agréable de le partager, alors j’espère que quelqu’un en prend bien soin. «

Bien que Leto semble être d’accord pour laisser aller l’Oscar tant que quelqu’un d’autre l’apprécie, il y a encore une chance qu’il revienne un jour. Frances McDormand, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 1997 pour son rôle dans Fargo, s’est fait voler son Oscar plus tard en 2018. Dans ce cas, le coupable a été identifié après s’être diffusé en direct sur Facebook en possession du prix volé, et l’Oscar a été rendu à McDormand peu de temps après.

Whoopi Goldberg a également vu son Oscar pour Fantôme disparu en 2002 lorsqu’elle l’a rendu à l’Académie pour le faire nettoyer. Lorsqu’elle a été renvoyée par la poste, la boîte est arrivée vide, car quelqu’un l’avait retirée et refermée le colis. Aucun suspect n’a jamais été identifié, mais heureusement pour Whoopi, l’Oscar a été découvert plus tard dans une poubelle d’aéroport. Ce fut une chance pour Goldberg, mais d’autres acteurs comme Matt Damon et Angelina Jolie ont également fait disparaître les Oscars et n’ont pas eu la chance de pouvoir les récupérer plus tard.

Leto ne délocalisera peut-être jamais son Oscar pour le Dallas Buyers Club, mais la bonne nouvelle est qu’il aura d’autres opportunités pour remplacer l’Oscar. À partir de maintenant, il peut être vu dans son prochain grand rôle de tueur en série dans Les petites choses, qui sort le 29 janvier simultanément dans les salles et sur HBO Max. De nombreux autres grands rôles sont également en route pour Leto, y compris une prochaine ré-équipe avec Requiem pour un rêve réalisateur Darren Aronofksy pour l’aventure de l’horreur maritime À la dérive. Cette nouvelle nous vient de The Late Late Show avec James Corden.

Sujets: Oscars