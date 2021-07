Los Santos Tuners de GTA Online bat des records, Rockstar distribue de l’argent gratuit

Rockstar récompense tous ceux qui jouent à GTA Online d’ici le 1er août avec 250 000 GTA€, car il célèbre la plus grande mise à jour de l’histoire de la série. Selon l’étiquette, « plus de joueurs ont rejoint [the game] pour le lancement de Los Santos Tuners que n’importe quelle mise à jour ». C’est impressionnant, étant donné qu’il ne comporte pas de casse.

Tu peux apprendre Comment trouver la rencontre de voitures LS et commencez avec tout le nouveau contenu via le lien. En plus d’un tas de nouveaux véhicules, la mise à jour inclut également l’activité Auto Shop, qui vous permet de modifier des voitures, et également de lancer un tas de contrats assez agréables – à la fois en solo et avec des amis. Êtes-vous revenu à Los Santos pour ce dernier contenu ? Faites le nous savoir.