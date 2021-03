Los podcasts como medio privado, íntimo y empático para conversaciones que antes quedaban reservadas – Spotify

El mundo cambia y nosotros cambiamos gracias -en no menor medida-, a quienes se animan a expresarse públicamente y desafiar el statu quo. Hoy en día, nuestro conocimiento sobre temas anteriormente incomprendidos o estigmatizados como la sexualidad, el empoderamiento y la inclusion LGBTQ está en constante evolution, debido a la abondancia de recursos ya las personas que no son tímidas para hablar. En los últimos años, beaucoup de recurrido al podcasting como un medio que puede brindar intimidad, privacidad y empatía inigualables en torno a discusiones importantes.

Avec herramientas como Ancre y programas como Sound Up de Spotify, le podcasting est accessible à tous et à tous les utilisateurs. Cada día, los creadores están subiendo nuevos montre un Spotify sobre temas que son important y significativos para ellos, y encontrando un público igualmente creciente dispuesto a escuchar.

Sigue leyendo para descubrir cómo el podcasting ha empoderado conversaciones en países tan diversos como Chili, Argentina, India and Francia.

Podcasteurs en el Cono Sur crean espacios íntimos

En los países latinoamericanos de Argentina y Chile, los podcasts relacionados a la sexualidad, el empoderamiento femenino y la diversidad aparecen con frecuencia entre los podcasts más escuchados. Muchos fils conducidos por grupos de amigos o incluso socios que pueden crear espacios íntimos para el otro – y el oyente – para obtener información sobre un thème del que quizás no conocían mucho.

Par ejemplo, Podcast Concha, un espacio de diálogo en donde amigas conversan acerca de temas femeninos, es uno de los podcasts más escuchados en Argentine. Acabar, un podcast documentaire sobre el orgasmo femenino, se convirtió en la tercera producción original de Spotify más escuchada en el país. De manera similaire, putopakitorta, involucra a una mujer, un hombre homosexual ya un hetero, que debanten temas controvertidos sin pudor; mientras que Fille, andá a terapia, presenta a una chica trans que responde los mensajes de oyentes pidiendo consejo. Fr Puto Viejo, el psicoterapeuta Gus Casals nos saca la venda de los ojos y cuenta lo que implicaba ser gay en la Buenos Aires de los 80 y los 90.

En Chili, le podcasting aussi proporciona una plataforma para las mujeres que no tienen miedo de hablar sobre los que les da placer. Con la ayuda de mis amikas domina el Top 10 de los podcasts más escuchados en el país. Weona que creici presenta a dos amigos homosexuales que se animan a hablar sin restricciones de sus historias personales, incluyendo muchos detalles que, durante años, mantuvieron en el «closet» debido al estigma social. Podcast Cada llega a oyentes ávidos y agradecidos a través de las conversaciones honnêtes y ouvertas de los anfitriones.

Los podcasters LGBTQ de la India Encuentran Privacidad

Así como sucede en este lado del mundo, en Inde los podcasters et oyentes están apreciando los programas que tocan temáticas que previamente no habrían discutido in público. Para los podcasters, el medio brinda a las comunidades marginadas, y compris las personas LGBTQ, un canal que permite la privacidad. Otro medio popular en el país, los blogs de video o “vlogging”, no permiten el mismo nivel de anonimato. Los creadores detrás de los originales de Spotify Shuddh Desi Gay y De Taali – La vie d’un Trangender pueden utilizar esta herramienta para darles a los oyentes una visión más profunda de las vidas de la communauté LGBTQ +. Otro show Original de Spotify, Love Aaj Kal avec Aastha & Ankit, es conducido por dos amigos que discuten preguntas del tipo “¿Es malo ver porno?” (Est-ce que regarder du porno est une mauvaise chose?), junto con una serie sobre «Dilemas sexuales» («Dilemmes sexuels. ”)

Los podcasters franceses le dan un espacio a la empatía

Finalement, les podcasts permettent des conversaciones francas, honnêtes et ouverts, además de historias que llegan directo al corazón e inspiran la empatía. En Francia, la segunda temporada del ampliamente reconocido Original de Spotify, Sortir, incluye a famosas celebridades, contes como el cineasta Xavier Dolan, artistas, escritores, filósofos y políticos que se reúnen a discutir sus historias de salida del closet, y el viaje que cada uno tomó antes de decidir hacerlo.

Llevando la conversación más allá

Pero estos temas descubiertos en torno a la salud de las mujeres -y el uso del podcasting para exponerlos- no están limitados a los países mencionados. La intimidad que los podcasts entregan han servido a movilizadores del cambio como Michelle obama, quien discute sobre la ménopausie durante un episodio de su podcast en Estados Unidos el 2020. Los podcasters están tomando el micrófono para hablar de temas como la intimidad entre las parejas, racisme sistemático, una vida sin violencia, y cambio climático, en adición a temas populares como historias de crímenes verdaderos, noticias y deportes.

Más y más creadores están recurriendo a los podcasts como una forma de compartir sus historias y difundir información. Y con plus de 50 millions d’horas de nouvelles contenidos de podcasts subidos a Spotify cada día, los oyentes aussi se inspiran sin fin.