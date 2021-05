« Los Hombres de Paco » EN DIRECT EN LIGNE via Antena 3: comment et à quelle heure regarder la saison 10 de la série EN DIRECT sur Internet

« Les hommes de Paco”Est ​​une série télévisée produite en Espagne, un drame, qui a été diffusé à l’origine du 9 octobre 2005 au 19 mai 2010 sur Antena 3. La série a également été diffusée en Argentine, en Bulgarie et en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, au Maroc, Roumanie, Serbie, Italie, Slovaquie et Turquie.

Il a été créé par Daniel Ecija Oui Alex Pina, et a joué dans de nombreux acteurs; surtout Paco Tous Oui Pepon Nieto. le 22 avril 2020 il a été annoncé que Atresmedia préparait une suite de la série mettant également en vedette Paco Tous et que le tournage commencerait à l’été de la même année si la crise du COVID-19[femininel’a permis.

Plus tard, la présence de Pepon Nieto, Carlos Santos, Paco Tous Oui Neus Sanz. le 24 juin 2020, les acteurs Hugo Silva Oui Michelle Jenner a annoncé qu’ils reviendraient dans la série dans leurs rôles respectifs. La série s’est concentrée sur un groupe de policiers de Saint Antoine, un quartier fictif de Madrid. L’enceinte est en charge de Don Lorenzo Castro Riquelme.

Alors que le personnage titulaire de Francisco « Paco » Miranda Ramos est l’un des agents du travail. La série était remarquable, en particulier au niveau international, pour avoir des saisons six à huit axées sur une relation lesbienne et le mariage entre le fonctionnaire. María José «Pepa» Miranda Ramos et le légiste Silvia Castro Leon.

« LOS HOMBRES DE PACO » EN DIRECT EN LIGNE VIA ANTENA 3

Famille, on ne vous fait plus attendre …#Les hommes de Paco NOUS AVONS DÉJÀ UNE DATE! 💥 Lundi prochain, à 22 h 45, nous vous verrons à @ antenne3com 😎 Et, chaque semaine, vous pouvez profiter d’un nouveau chapitre dans #ATRESplayerPREMIUM 🎬 Es-tu prêt? Le compte à rebours a commencé ⏳ pic.twitter.com/GUt5ykErus – Les hommes de Paco (@hombresdepaco) 5 mai 2021

La dixième saison de « Les hommes de Paco » aura sa première ce lundi 10 mai 2021 à partir de 22h45 à travers de Antenne 3 Oui Atresplayer Premium, une plateforme sur laquelle il sera disponible en conjonction avec le deuxième épisode de la saison.

Cette saison aura un total de 16 chapitres qui sortira en deux lots de 8 épisodes qui seront diffusés chaque semaine sur la plateforme de Diffusion et les 8 autres seront entièrement chargés sur la plate-forme mais la date n’a pas encore été décidée.

CAST DE « LES HOMMES DU PACO »

Paco Tous

Pepon Nieto

Carlos Santos

Neus Sanz

Amparo Larranaga

Juan Grandinetti

Amaia Sagasti

Hugo Silva

Michelle Jenner

Casas Mario

Adriana Ozores

Juan Diego

Fede Celada

SYNOPSIS SAISON 10 DE « LES HOMMES DU PACO »

https://t.co/z5bQUxv9EY – Les hommes de Paco (@hombresdepaco) 5 mai 2021

Gardant l’essence de la série et aussi en forme que jamais, cette nouvelle étape commencera par Paco Oui Mariano face à un autre de ses cas surréalistes, ni plus ni moins que le trafic illégal d’armes radioactives. Cette nouvelle saison maintient l’esprit qui a fait la grande « Les hommes de Paco », son humour, sa manière de comprendre l’amitié, l’amour et le désir de justice; mais adapté aux temps nouveaux.

Parce que dix ans se sont écoulés et que beaucoup de choses ont changé, mais pas son essence. Le retour du Pacos Cela ne décevra pas les anciens fans de la série, mais cela attirera également de nouveaux téléspectateurs. Paco Miranda il est plus âgé, plus sage et encore plus têtu. Il a grandi en tant que personne et autour de lui tout change. Mais il est un survivant né et saura relever tous les défis. Bien sûr, toujours avec l’aide de ses amis.

BANDE-ANNONCE « LOS HOMBRES DE PACO » SAISON 10