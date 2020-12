Los Estroboscópicos lance leur nouvel EP « Mesa para Dos » | 45S

De Chiclayo au monde. Des groupes de l’intérieur du Pérou sortent du nouveau matériel et la preuve en est le nouvel EP présenté par le groupe du nord Stroboscopes, avec leurs rythmes importés de « La Ciudad de la Amistad ».

Le groupe a présenté son nouvel ouvrage intitulé «Table for Two» pour le plus grand plaisir de tous les amateurs de dream pop. Cette version est une compilation de leurs premiers singles qui ont été remasterisés en Argentine, et avec une nouvelle chanson « Flores », qui contient tous les ingrédients qui caractérisent ce genre.

«Nous avons dû lancer Table for Two au milieu d’une crise nationale, c’est parce que l’action était planifiée bien à l’avance, nous avons donc décidé de mener à bien le plan à toute attente, en espérant que ce serait un répit pour nous tous qui sommes passer cette incertitude dans le pays. Mesa Para Dos est un Ep intime, chaque chanson est une histoire, un moment et un vrai souvenir. C’est un blog de vie. « a commenté le chanteur et chef d’orchestre, Rex.

Los Estroboscópicos sont actifs depuis 2018 et depuis, ils ont gagné une place sur la scène locale grâce à leurs apparitions constantes dans les médias et d’importants festivals péruviens indépendants tels que Sofar Sounds Lima, Coo Uh Cha, Ves tal Fest, Dream Love, entre autres.

«Pendant que nous parlions de notre Ep et de sa sortie, il nous est devenu presque impossible d’ignorer ce qui se passe dans notre pays, mais nous pensons aussi que l’art a toujours été et sera toujours un bon canal d’émotions. Cet Ep nous a ouvert de nombreuses portes et c’est très satisfaisant de voir que beaucoup de gens l’attendaient, et c’est à cause d’eux que nous avons décidé de garder la date de sortie. J’aime beaucoup Mesa Para Dos, car il reflète une étape de notre vie « a commenté le guitariste et fondateur Michele Iglesias.

Nous vous laissons avec le nouvel EP de Los Estroboscópicos: «Mesa para Dos». Profitez des nouveautés de la scène musicale péruvienne.