L’os de la mâchoire fossilisé a montré des chiens domestiqués, les humains vivaient ensemble en Amérique centrale il y a 12 000 ans

Le fossile d’un os de la mâchoire pourrait prouver que les chiens domestiqués vivaient en Amérique centrale il y a 12 000 ans, selon une étude menée par des scientifiques latino-américains.

Les chiens et leurs maîtres vivaient potentiellement aux côtés d’animaux géants, selon les chercheurs.

Une fouille de 1978 à Nacaome, au nord-est du Costa Rica, a trouvé des restes osseux du Pléistocène supérieur.

Les fouilles ont commencé dans les années 1990 et ont produit les restes d’un cheval géant, Equus sp, un glyptodon (un grand tatou), un mastodonte (un ancêtre de l’éléphant moderne) et un morceau de mâchoire de ce que l’on pensait à l’origine être un crâne de coyote .

« Nous pensions que c’était très étrange d’avoir un coyote au Pléistocène, c’est-à-dire il y a 12.000 ans », a déclaré à l’AFP le chercheur costaricain Guillermo Vargas.

« Quand nous avons commencé à regarder les fragments d’os, nous avons commencé à voir des caractéristiques qui auraient pu provenir d’un chien.

« Alors nous avons continué à chercher, nous l’avons scanné… et cela a montré qu’il s’agissait d’un chien vivant avec des humains il y a 12 000 ans au Costa Rica. »

La présence de chiens est un signe que les humains vivaient également dans un lieu.

« Nous avons pensé qu’il était étrange qu’un échantillon soit classé comme coyote parce qu’il n’est arrivé au Costa Rica qu’au 20e siècle. »

Premier du genre

Le coyote est un parent du chien domestique, bien qu’avec une mâchoire différente et des dents plus pointues.

« Le chien mange les restes de la nourriture humaine. Ses dents ne sont pas si déterminantes dans sa survie », a déclaré Vargas.

« Il chasse de grosses proies avec ses compagnons humains. Cet échantillon reflète cette différence. »

On pense que les humains ont émigré vers les Amériques à travers le détroit de Béring de la Sibérie à l’Alaska au cours de la dernière grande période glaciaire.

« Les premiers chiens domestiqués sont entrés sur le continent il y a environ 15 000 ans, un produit d’Asiatiques migrant à travers le détroit de Béring », a déclaré Raul Valadez, biologiste et zooarchéologue de l’Université nationale autonome du Mexique.

« Il n’y a jamais eu de chiens sans personnes », a déclaré Valadez à l’AFP par téléphone.

La présence de l’homme au Pléistocène a été attestée au Mexique, au Chili et en Patagonie, mais jamais en Amérique centrale, jusqu’à présent.

« Ce pourrait être le chien le plus vieux des Amériques », a déclaré Vargas.

Jusqu’à présent, les plus anciens restes de chiens attestés ont été trouvés en Alaska et ont 10 150 ans.

L’Université d’Oxford a proposé d’effectuer des tests de datation ADN et au carbone sur l’échantillon pour découvrir plus d’informations génétiques sur l’animal et son âge.

Le fossile est actuellement conservé au musée national du Costa Rica mais l’échantillon ne peut pas être ré-identifié comme un chien sans validation par un magazine spécialisé.

« Cette découverte de chien serait la première preuve d’humains au Costa Rica pendant une période beaucoup plus tôt » qu’on ne le pense actuellement, a déclaré Vargas.

« Cela nous montrerait qu’il y avait des sociétés qui pouvaient garder des chiens, qui avaient des surplus de nourriture, qui avaient des chiens par désir et que ce n’étaient pas des chiens de guerre qui pouvaient causer des dégâts. »

